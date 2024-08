- Les policiers utilisent des pistolets électriques sur un individu agité de 37 ans.

During une interruption lors d'une halte, les autorités de la région de Bad Dürkheim ont décidé d'utiliser un Taser sur un homme de 37 ans. C'est ce qu'a révélé le poste de police de Grünstadt dimanche. L'homme, qui semblait être sous l'influence à la fois de l'alcool et de drogues, a manifesté un comportement agressif lors de l'arrêt qui a eu lieu tard dans la soirée de samedi à Obrigheim. Il a apparemment répondu avec des propos offensants et des menaces lorsqu'on lui a demandé de rester sur le trottoir. Les forces de l'ordre ont donc utilisé l'arme à électrochoc et ont maîtrisé l'individu. Il a ensuite été arrêté et transporté dans un établissement de soins spécialisé.

Les autorités ont mentionné qu'elles avaient d'autres options avant de recourir au Taser. Malgré son transfert dans un établissement de soins spécialisé, l'homme pourrait avoir besoin d'interventions thérapeutiques supplémentaires pour gérer ses problèmes de consommation de substances.

