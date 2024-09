- Les policiers ont découvert plus de 5 kg de substances illicites dans un véhicule.

During un contrôle de routine sur l'autoroute A3 tôt le samedi matin, les forces de l'ordre ont découvert cinq kilos d'amphétamine et plusieurs centaines de grammes de haschich. En conséquence, les deux individus dans le véhicule, une femme de 22 ans et son compagnon de 37 ans, ont été arrêtés. Le duo a été arrêté pour soupçon de trafic de drogue importante, comme le confirment les autorités le lendemain.

Alertés par un appel anonyme, les officiers ont trouvé les substances illégales et ont pris les deux individus en garde à vue. Il a été noté que la jeune femme de 22 ans semblait ivre, nécessitant un test sanguin pour confirmation.

Les officiers ont découvert les substances illicites cachées dans la voiture lors de leur recherche. Par la suite, les suspects ont été inculpés de trafic de drogue, les drogues illégales ayant été trouvées dans leur véhicule.

