- Les policiers interceptent à plusieurs reprises des automobilistes inexpérimentés sous l'influence de drogues.

Un individu ivre et sous l'influence du cannabis a été arrêté par les forces de l'ordre à deux reprises en l'espace d'une heure. Dans les petites heures du samedi matin, peu après minuit, une patrouille a repéré un conducteur qui déviait de sa trajectoire de manière instable dans les environs de Sondershausen, dans le district de Kyffhäuser. Après l'avoir arrêté, les officiers ont découvert que le conducteur de 38 ans n'avait pas de permis de conduire valide, comme l'a rapporté l'Inspection de la police d'État de Nordhausen. Un test de alcoolémie a confirmé une teneur en alcool dans le sang supérieure à 0,8 pour mille, et un test de drogue a suggéré une consommation de marijuana. L'individu ivre, accompagné de sa famille, a été transféré dans un établissement de soins pour un test de sang.

Après sa sortie, les officiers ont rencontré le même conducteur qui se promenait à Schernberg aux alentours de 1h20 et ont été étonnés de l'arrêter à nouveau. Les officiers ont confisqué le véhicule et ont escorté l'individu de retour à l'hôpital pour un autre tour de tests de sang. Il a reçu deux contraventions pour conduite sans permis et conduite en état d'ivresse.

L'individu a été surpris de conduire à nouveau après avoir été libéré de l'hôpital, cette fois à Schernberg. Malgré les incidents précédents à Sondershausen, l'individu était toujours au volant.

