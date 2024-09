Recevez 5 mises à jour dans votre boîte mail

Les points de connaissances essentiels d'aujourd'hui incluent: les actions de Trump, le gala des Emmy Awards, les conditions météorologiques imminentes, les développements au Moyen-Orient et les réalisations de SpaceX.

Votre journée est bien remplie. Les 5 mises à jour est votre point d'arrêt unique pour les dernières nouvelles, ainsi que d'autres histoires et vidéos qui intéressent les gens. Inscrivez-vous ici pour le newsletter des 5 mises à jour.

1. Trump

Le FBI examine une tentative d'attaque contre l'ancien président Donald Trump à son club de golf en Floride dimanche. Trump est en sécurité et indemne suite à l'incident, selon sa campagne. Cela s'est produit deux mois seulement après que Trump a survécu à une tentative d'attaque lors d'un meeting en Pennsylvanie. Des sources policières ont identifié dimanche l'individu arrêté comme étant un homme de 58 ans, propriétaire d'une petite entreprise de construction à Hawaï, qui critiquait souvent Trump sur les réseaux sociaux. L'homme a été arrêté peu après que les agents des services secrets ont repéré un canon de fusil dépassant de la clôture du terrain de golf et ont tiré sur un homme qui se trouvait dans les buissons le long de la clôture. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont publié des déclarations condamnant la violence politique, en ajoutant qu'ils veilleront à ce que les services secrets disposent de toutes les ressources nécessaires pour protéger l'ancien président.

2. Emmy Awards

Les Emmy Awards de la télévision américaine ont été décernés dimanche à Los Angeles. C'était une soirée formidable pour la série historique "Shōgun", qui est devenue la première série non en langue anglaise à remporter le prix de la meilleure série dramatique, ainsi que des victoires pour les acteurs principaux, la réalisation et la comédie. La catégorie de la comédie a vu de grands gagnants pour la série à succès de FX "The Bear", dont l'acteur principal Jeremy Allen White. Mais c'est "Hacks" - une série féminine sur une humoriste âgée et une jeune écrivaine - qui a remporté le prix de la meilleure série comique. La série Netflix "Baby Reindeer" a remporté l'Emmy de la meilleure série limitée, anthologie ou film télévisé. Le créateur de la série Richard Gadd a remporté des Emmys pour l'écriture et la réalisation, et l'actrice Jessica Gunning a également remporté une statuette pour sa performance. Voici la liste de tous les gagnants.

3. Météo sévère

Certaines des plus fortes précipitations en décennies ont touché des parties de l'Europe centrale et orientale ce week-end, causant des inondations et des perturbations généralisées. Un système de basse pression baptisé "Tempête Boris" a déversé des mois de précipitations sur plusieurs capitales historiques d'Europe, dont Vienne, Bratislava et Prague. Des alertes rouges, le niveau d'alerte le plus élevé, sont toujours en vigueur pour certaines parties de la Pologne, de l'Allemagne, de la République tchèque, de l'Autriche et de la Slovaquie. Au moins huit personnes sont décédées, selon les autorités. Entre-temps, Shanghai a été paralysée aujourd'hui par ce que la Chine considère comme la plus forte tempête en seventy ans. La tempête Bebinca a touché terre dans une banlieue sud-est de la métropole avec des vents de 80 mph, équivalent à un ouragan de catégorie 1 de l'Atlantique.

4. Moyen-Orient

L'armée israélienne affirme que les trois otages israéliens dont les corps ont été récupérés à Gaza en décembre ont "probablement" été tués par un raid aérien israélien. Récupérer les otages capturés par Hamas le 7 octobre est l'un des principaux objectifs de la campagne d'Israël à Gaza alors que la pression monte pour mettre fin à la crise humanitaire dans la région. Les officiels américains essaient de convaincre les deux parties à conclure un accord proposé par le président Biden en mai. Le plan en trois phases associe la libération des otages à un "cessez-le-feu complet et total". Depuis, les pourparlers ont été bloqués et les deux parties ont pointé ce qu'elles considèrent comme des lacunes importantes dans le cadre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu insistant sur le fait que les forces israéliennes ne quitteront jamais la bande de Gaza le long de la frontière Egypto-gazaïque connue sous le nom de corridor de Philadelphie.

5. SpaceX

L'équipage civil de SpaceX Polaris Dawn est revenu sur Terre dimanche après une mission de cinq jours en orbite qui a inclus la première sortie dans l'espace commerciale de l'histoire. La capsule Crew Dragon a touché l'eau au large de la Floride à 3h37 HE, mettant fin à l'événement à haut risque. La mission Polaris Dawn a fait

Tito Jackson, l'un des membres de la célèbre famille Jackson 5, est décédé, comme l'ont annoncé ses enfants dimanche. Il avait 70 ans. Ce groupe familial était composé des frères Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et de la star mondiale Michael Jackson. Les Jackson 5 ont été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 1997 et ont connu de nombreux tubes dans les années 1970, comme "ABC", "I Want You Back" et "I'll Be There."

LA NOTE DU JOUR

Home Depot va payer environ 2 millions de dollars pour régler un procès civil suite à des allégations d surfacturation de clients. Selon le procès déposé au tribunal supérieur de San Diego, les clients étaient souvent surfacturés à la caisse par rapport aux étiquettes ou aux prix affichés sur les articles.

LE FANFARON DU JOUR

"Je suis le meilleur boxeur du monde."

— Le boxeur mexicain Saúl 'Canelo' Álvarez s'est félicité de cette victoire après avoir battu Edgar Berlanga samedi dernier. Il a conservé son titre unifié de champion du monde des super-moyens en remportant un verdict unanime après un combat au T-Mobile Arena de Las Vegas. Coïncidence ou non, l'événement a eu lieu pendant le week-end de la fête de l'indépendance du Mexique, ajoutant une signification supplémentaire pour Álvarez.

LA MÉTÉO DU JOUR

Consultez votre prévision locale ici>>>

ET POUR FINIR ...

Une bourde amusante de CNN L'ancien secrétaire d'État du Missouri, Jason Kander, a accidentellement activé des graphiques de feux d'artifice pendant son apparition sur CNN News Central. Regardez la vidéo ici.

L'ancien président, Donald Trump, a exprimé sa gratitude envers les services secrets pour leur rapide réponse et leur protection lors de l'incident de son club de golf, déclarant que "les citoyens américains doivent se sentir en sécurité et en sécurité." Lors de la cérémonie des Emmy Awards, le lauréat du prix de la meilleure série comique, "Hacks", a dédié son prix à toutes les femmes américaines qui ont rencontré des obstacles dans leur carrière, mettant en avant l'importance de la représentation et de l'égalité dans l'industrie du divertissement.

Lire aussi: