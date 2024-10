Les points clés du débat sur le vice-président Vance-Walz

Les deux individus ont admis leurs erreurs dans leurs déclarations précédentes.

Ils ont trouvé un terrain d'entente sur plusieurs sujets, posant potentiellement les bases pour une coopération bipartite sur des questions diverses telles que les soins aux enfants, le logement et l'économie.

Vance a étonnamment concédé que les Américains en général ne font pas confiance aux républicains sur le sujet de l'avortement.

Des extraits clés du débat, qui a eu lieu à New York mardi et était organisé par CBS News, suivent.

Vance a narré de manière éloquente son histoire captivante, qui comprenait avoir été élevé par une grand-mère avec l'aide de l'assurance sociale, avoir rejoint l'armée et avoir étudié à l'université grâce à la loi GI.

Vance a salué le leadership de l'ancien président Trump et a soutenu que le pays avait connu des améliorations significatives pendant son administration. Cependant, Walz a souvent échoué à contester ces affirmations, même lorsqu'elles étaient infondées.

On a d'abord demandé aux hommes si Israël avait la capacité de riposter contre l'Iran. Walz a utilisé cette question comme une occasion d'évaluer la pertinence de Trump.

Walz aurait probablement préféré que Trump participe au débat, qui a eu lieu ce même soir. Vance partageait de nombreuses opinions de Trump, mais les présentait d'une manière plus contrôlée, une qualité que Trump semblait manquer. Vance a attribué le succès de Trump en tant que leader mondial à sa présence intimidante, souvent appelée "dissuasion efficace".

Vance a abordé directement la question de l'Iran. Cela soulève des questions sur la manière dont il appliquerait le principe de "soutien à nos alliés" à l'OTAN, une alliance souvent critiquée par Trump.

La politique étrangère de Trump était loin d'être parfaite. Il a tenté de retirer les États-Unis d'Afghanistan en négociant avec les talibans, une mesure entreprise plus tard par le président Joe Biden avec controverse. Trump a tenté, sans succès, de négocier avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et a mis fin à l'accord qui limitait le programme nucléaire iranien. Il a également ordonné des frappes de missiles en Syrie et l'assassinat d'un officiel iranien en Iraq et d'un chef terroriste en Syrie. Le monde était loin d'être paisible.

Il est incertain si cette déclaration représente une reconnaissance par un républicain de premier plan du changement climatique d'origine humaine. Vance a argumenté que les propositions de Trump pour augmenter la production de pétrole et investir dans la manufacture américaine combattraient le changement climatique plus efficacement que les propositions démocrates qui reconnaissent le changement climatique.

Walz a répliqué en affirmant que la loi de réduction de l'inflation des démocrates avait renforcé la manufacture américaine pour soutenir l'économie verte.

Vance a discuté de l'immigration plus que tout autre sujet. Il a évité d'aborder les expulsions massives et la séparation des immigrants sans papiers de leurs enfants américains, préférant plutôt se concentrer sur la sécurité des frontières. Il a également tenté de lier l'immigration à l'inflation, aux prix de l'immobilier, à la violence par armes à feu et à d'autres problèmes.

Walz a critiqué Trump et Vance pour avoir répandu des informations erronées sur la communauté immigrante haïtienne à Springfield, Ohio. Vance n'a pas retiré son affirmation selon laquelle les communautés immigrées endommageaient les villes américaines.

Walz a fait référence à un verset de la Bible pour atteindre les Américains religieux sur la question de la frontière. Cette référence était significative car elle abordait directement les préoccupations de ce groupe démographique clé.

Après la réponse de Walz, l'un des modérateurs de CBS a vérifié les affirmations de Vance selon lesquelles les résidents de Springfield étaient "détruits" par les immigrants illégaux. Il a été établi que la plupart des Haïtiens actuellement à Springfield étaient, en fait, dans le pays légalement.

Lorsque Vance a répliqué en argumentant que le processus légal était défectueux, Walz a souligné que la loi était en vigueur depuis 1990. La discussion s'est ensuite transformée en une surenchère entre les deux hommes, obligeant les modérateurs à couper leur micro.

Vance a argumenté que les coupes fiscales de Trump en 2017 ont entraîné une croissance économique que les économistes contestent. Les coupes ont principalement bénéficié aux Américains riches et aux corporations, entraînant une augmentation de la dépense publique. L'accent mis par Vance sur le "bon sens" plutôt que sur l'expertise des économistes était un thème récurrent tout au long du débat.

Walz accordait plus de confiance aux experts. Il a également mis en évidence le système fiscal actuel qui tend à bénéficier à des individus comme Trump, qui est rapporté ne pas avoir payé d'impôt sur le revenu certaines années, plutôt que les travailleurs américains de la classe ouvrière.

Le lien avec le scepticisme des vaccins de Robert F. Kennedy Jr., qui a soutenu Trump, n'est pas tiré par les cheveux. Cependant, ignorer l'expertise des entreprises pharmaceutiques continue d'être une mentalité anti-élitiste courante. Les médicaments ont été un sujet de discussion plus tard dans le débat, lorsque Walz a mis en avant le succès de l'administration Biden et des démocrates au Congrès pour accorder à Medicare de nouvelles autorités pour négocier les prix des médicaments avec les entreprises pharmaceutiques.

Walz a souvent discuté de son temps à Hong Kong pendant les manifestations démocratiques à Beijing en 1989. Des questions ont été soulevées suggérant qu'il n'était pas dans la région avant la fin de l'année, après que les manifestations se soient terminées.

Les inexactitudes contribuent à la perception que Walz peut lutter avec les détails factuels. Cela soulève également des préoccupations au sujet de son temps en Chine, une question que les républicains ont examinée. Cette reconnaissance est venue après qu'il ait d'abord refusé d'aborder directement la discordance et ait plutôt discuté de son expérience en menant des voyages scolaires en Chine.

Séparément, Vance a été interrogé sur la raison pour laquelle les gens devraient lui faire confiance maintenant après ses critiques passées de Trump et de ses politiques. Maintenant, selon Vance, il embrasse pleinement les idéologies de Trump:

Vance a également reconnu que les républicains devaient regagner la confiance du public sur la question de l'avortement. Il a précédemment défendu une limitation sévère des droits à l'avortement, une position qu'il a admis n'être pas alignée sur les vues de la plupart des électeurs.

Walz a mis en évidence la nécessité des droits des femmes, en particulier l'annulation de Roe v. Wade, en faisant référence à des cas comme la mort d'Amber Thurman en Géorgie en raison de soins différés suite au interdit de six semaines de l'État. Un juge de Géorgie a récemment annulé cette loi.

Sur le contrôle des armes à feu, Walz a partagé ses expériences personnelles, telles que le fait d'avoir été témoin d'une fusillade dans un centre communautaire et d'avoir rencontré des parents qui avaient perdu des enfants lors de la fusillade de Sandy Hook, ce qui l'a amené à reconsidérer sa position sur les armes à feu.

Vance, quant à lui, a attribué les taux élevés de propriété d'armes à feu aux États-Unis par rapport à des pays comme la Finlande à une crise de santé mentale. Walz a mis en garde contre le fait de reporter la responsabilité sur les problèmes de santé mentale.

Les questions liées aux immigrants sont apparues de manière constante au cours de leur discussion. Les deux candidats ont proposé des solutions pour la crise du logement, telles que l'octroi de crédits de 25 000 dollars aux primo-accédants à la propriété, une approche que Walz a contestée en affirmant qu'elle ne ferait qu'augmenter les prix des maisons.

Vance a tenté de tirer parti des réalisations de Trump dans la modification de l'Obamacare, malgré les nombreuses tentatives de Trump pour l'abolir. Le désir de Trump de remplacer le Règlement sur les soins abordables persiste, mais les détails restent à venir.

Le soin aux enfants et à la famille a semblé susciter un certain consensus bipartisan. Les deux candidats ont exprimé leur soutien aux programmes de congé familial fédéral, bien que ceux-ci n'aient pas été mis en œuvre sous les administrations précédentes.

Vance a débattu de la revendication de Trump selon laquelle les droits de douane financeraient un nouveau bénéfice de soins aux enfants, dont le sens reste flou.

Les soins aux enfants ont été un autre sujet qui a suscité un certain consensus entre les deux candidats.

Cependant, une importante divergence est apparue en ce qui concerne la démocratie. Vance a tenté de minimiser le rôle de Trump dans les événements ayant conduit au 6 janvier 2021, en contradiction avec les conclusions des procureurs fédéraux et du comité de la Chambre sur le 6 janvier. Walz, quant à lui, a vivement critiqué Trump pour son refus d'accepter les résultats de l'élection.

Walz a mis au défi Vance de reconnaître la défaite de Trump lors de l'élection de 2020, à laquelle Vance a répondu par des déclarations vagues axées sur l'avenir, suscitant des critiques de la part de Walz.

Vance, quant à lui, met en avant la sécurité des écoles comme principale préoccupation dans les discussions sur le contrôle des armes à feu, compte tenu de la présence des armes à feu dans la société.

Walz se souvient que son fils a assisté à une fusillade dans un centre communautaire, en examinant ses expériences personnelles ainsi que ses interactions avec les parents qui ont perdu leurs enfants lors de la fusillade de l'école élémentaire Sandy Hook en 2012 tout en servant au Congrès. À un moment donné, Walz a fait une erreur en exprimant son amitié avec les victimes du tireur scolaire.

