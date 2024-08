Les points clés de la journée sont les suivants:

1. DNC

La vice-présidente Kamala Harris a fait l'histoire jeudi en obtenant la nomination présidentielle du DNC lors de la dernière soirée du congrès national démocrate. L'accomplissement de Harris en fait la première femme noire et la première américaine d'origine asiatique à mener un ticket de parti principal. Dans son discours inaugural, elle a puisé dans son expérience en tant qu'enfant d'immigrants et a promis d'être présidente "pour tous les Américains", décrivant l'élection de novembre comme "la plus importante de la vie de notre pays". Elle a également promis une réduction d'impôt pour les classes moyennes, une sécurité renforcée aux frontières et la restauration des droits à l'avortement. Son discours a peint l'ancien président Donald Trump comme l'ennemi des principes américains classiques, en désignant le projet 2025 comme un plan pour son second mandat.

2. Lois de vote

La Cour suprême a accordé jeudi une victoire partielle aux républicains en conservant certaines parties d'une loi de l'Arizona qui exige des preuves de citoyenneté pour le vote de novembre. En retour, la preuve de citoyenneté sera obligatoire pour les nouveaux inscrits dans certaines circonstances. Les électeurs qui ne peuvent pas documenter leur statut de citoyenneté seront toujours autorisés à s'inscrire à l'aide d'un formulaire fédéral. Les républicains et les législateurs de l'AZ ont demandé à la plus haute cour d'intervenir dans le différend sur les règles de vote en AZ, un sujet que les républicains ont essayé de mettre en avant dans la campagne de cette année. L'AZ est un État pivot dans l'élection présidentielle de 2024 : le président Joe Biden a remporté l'État de justesse en 2020, avec moins de 10 000 voix d'avance sur Trump, tandis que Trump l'a remporté en 2016.

3. Vaccins contre la Covid-19

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé jeudi des vaccins contre la Covid-19 mis à jour, alors que les responsables de la santé mettent en garde contre une nouvelle vague probable d'infections cet été. Moderna et Pfizer ont annoncé que les nouveaux vaccins à ARNm seront disponibles dans les pharmacies et les cliniques prochainement. Le Dr Peter Marks, directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, a déclaré : "Compte tenu de l'immunité qui diminue et de la propagation des variants, nous encourageons ceux qui sont éligibles à considérer la vaccination contre la Covid-19 mise à jour". Le strain américain actuel est le KP.3.1.1, qui représente 37 % des cas ces deux dernières semaines, soit une multiplication par trois en un mois.

4. Opération de contrebande

Un suspect arrêté au Guatemala a été inculpé pour avoir participé à une tentative de contrebande en 2022 qui a entraîné la mort de 53 migrants au Texas. Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé qu'il demanderait l'extradition de Rigoberto Román Miranda Orozco, 47 ans, qui est accusé d'avoir organisé la tentative de contrebande la plus meurtrière jamais enregistrée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les autorités ont affirmé que les contrebandiers savaient que l'unité de climatisation du camion était défectueuse et ne pourrait pas refroidir les migrants piégés pendant la chaleur estivale. Quarante-huit migrants sont décédés, seize ont été hospitalisés et cinq autres sont décédés à l'hôpital. Le président Joe Biden a qualifié la tragédie de "horrible et déchirante".

5. Ukraine

Le président indien Narendra Modi se rend aujourd'hui à Kyiv, où il doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les discussions, surveillées de près par la Russie, ont lieu à un moment crucial de la guerre de deux ans et demi, alors que les forces ukrainiennes ont récemment lancé une offensive intense sur le territoire russe. L'Ukraine a depuis longtemps exhorté les pays ayant des liens avec la Russie à mettre la pression sur Poutine pour accepter ses conditions de paix. Cependant, l'Inde, un important fournisseur d'armes, a évité de condamner l'invasion de la Russie.

Le candidat indépendant à la présidence Robert Kennedy Jr. devrait suspendre sa campagne aujourd'hui.

Le dommage infligé aux artefacts historiques inestimables et aux structures, qui appartiennent à chaque Américain, devrait préoccuper tout le monde.

— Le Service des parcs nationaux, déclarant après que des noms et des symboles aient été gravés dans une roche au parc militaire national de Gettysburg en Pennsylvanie, où une bataille cruciale de la guerre de Sécession a eu lieu. Le personnel du parc a déclaré avoir réussi à éliminer toutes les traces de vandalisme, mais recherche toujours les individus responsables.

