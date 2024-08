Les points chauds de la journée étaient les suivants.

À mesure que l'été touche à sa fin et que l'automne approche, le week-end est marqué par un changement de système météorologique qui fait grimper les températures au-delà de 30 degrés Celsius, principalement dans les parties orientales du pays. Certaines régions pourraient enregistrer la température la plus élevée de l'année.

Les températures maximales de la journée ont été enregistrées à Cottbus, avec des données préliminaires du Service météorologique allemand (DWD) indiquant une température caniculaire de 35,5 degrés Celsius à 15h50. La région de Brandenburg suit de près, avec Wusterwitz dans le district de Potsdam-Mittelmark atteignant 35,3 degrés Celsius à 16h30.

De nombreuses régions, notamment Potsdam, la capitale de l'État de Brandenburg, et Jena en Thuringe, ont connu des températures de 35,2 degrés Celsius. Berlin et Brandenburg dans leur ensemble sont devenus un véritable fournaise, le DWD affirmant que cette journée était la plus chaude de l'année dans la région.

La chaleur extrême est due à l'impact du système de haute pression "Piet", qui devrait continuer à apporter des températures supérieures à 30 degrés Celsius dans les jours à venir, bien que les orages soient de plus en plus fréquents.

Cependant, la température la plus élevée enregistrée en Allemagne pour l'ensemble de l'année était encore plus intense : le 13 août, elle a atteint 36,5 degrés Celsius à Bad Neuenahr-Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat.

L'Union européenne a émis un avertissement concernant la vague de chaleur extrême qui affecte plusieurs pays européens, invitant les citoyens à prendre les précautions nécessaires en raison des températures élevées. L'Allemagne a connu sa journée la plus chaude de l'année dans le Brandebourg, ce qui est une préoccupation majeure pour les politiques de changement climatique de l'Union européenne.

