Les poids lourds sud-américains subissent une humiliation lors des séries de qualification pour la Coupe du monde

À la Coupe du Monde de 2026, 48 nations s'affronteront. Cependant, malgré l'ajout de 16 nouvelles places, une puissance du football est menacée d'élimination. Le Brésil se trouve actuellement dans une position précaire. Suite à leur dernière défaite, leur participation à la Coupe du Monde est en danger. Même les tenants du titre, l'Argentine, peinent.

Un jour noir pour les géants du football sud-américains : tandis que l'Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde, subissait une défaite 1-2 (0-1) en Colombie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 sans Lionel Messi, le Brésil subissait sa quatrième défaite en eighth match de qualification avec une défaite 0-1 (0-1) au Paraguay et doit continuer à s'inquiéter de décrocher l'un des six billets directs pour le tour final aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Près de deux mois après la défaite 0-1 en prolongation en finale chaotique de la Copa América, la Colombie s'est vengée de sa défaite contre le champion sud-américain Argentine. Sous une température dépassant les 30 degrés et une humidité de 80%, James Rodriguez, l'ancien joueur de Bayern Munich, a scellé le match passionné à Barranquilla d'un penalty accordé après une revue vidéo (60.).

Le joueur de 33 ans, qui a rejoint Rayo Vallecano de la première division espagnole après ses performances impressionnantes à la Copa América, a également préparé l'ouverture du but de Yerson Mosquera (25) et a involontairement contribué à l'égalisation temporaire des Argentins, qui manquaient leur capitaine blessé Messi. Les Cafeteros, l'équipe invaincue, ont réduit l'écart avec les leaders argentins (18 points) à 16 points.

Le Brésil reste stationnaire au dixième match sous la direction de l'entraîneur national Dorival Junior, qui a pris ses fonctions en janvier. Malgré la possession de plus de 70%, la Seleção, avec la superstar Vinicius Junior, n'a pu créer que trois occasions de but. En revanche, le Paraguay a profité de sa première occasion pour inscrire un but somptueux de Diego Gomez du bord de la surface de réparation avec l'extérieur du pied (20e). Les Albirrojas (neuf points) sont montés à la septième place, à un seul point des cinq fois champions du monde qui n'ont jamais manqué une finale de la Coupe du Monde.

Dans les autres matchs, l'Uruguay, troisième, a fait match nul pour la deuxième fois consécutive contre le Venezuela, sixième. L'Équateur a de nouveau dépassé le Brésil avec une victoire 1-0 (0-0) contre le Pérou, dernier et sans victoire. Tout comme le Paraguay, la Bolivie s'est également rapprochée des six places directes pour la Coupe du Monde avec une victoire 2-1 (2-1) au Chili.

