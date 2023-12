Les plus hauts gratte-ciel préfabriqués du monde s'élèveront à Singapour - mais ils sont construits en Malaisie

Alors que les deux tours de 192 mètres de haut (630 pieds) s'élèveront à Singapour, ville densément peuplée, une grande partie des structures est construite de l'autre côté de la frontière, en Malaisie.

Le projet résidentiel, baptisé Avenue South Residences, comprendra 988 appartements constitués de près de 3 000 "modules" empilés verticalement. L'entreprise à l'origine du projet, ADDP Architects, explique que cette méthode de construction, connue sous le nom de Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC), nécessite moins de main-d'œuvre et permet de réduire les déchets et la pollution sonore.

Les modules individuels sont fabriqués en usine à Senai, en Malaisie, où une série de boîtes à six côtés sont coulées dans le béton. Les unités sont ensuite transportées vers une installation à Singapour où elles sont aménagées et meublées avant d'être déplacées vers le site de construction.

À leur arrivée, les boîtes sont achevées à 80 %, selon ADDP Architects. Elles sont ensuite soulevées par une grue et "cousues" pour former un cadre solide et porteur, explique l'un des associés du cabinet, Markus Cheng Thuan Hann. Les touches finales, telles que les portes, sont ajoutées par la suite, a expliqué l'architecte.

"C'est un peu comme un concept de construction automobile, mais pour l'industrie du bâtiment", a-t-il ajouté lors d'un entretien téléphonique.

Avantages de la préfabrication

Limiter la quantité de travaux de construction effectués sur le site, qui est situé dans le quartier résidentiel de Bukit Merah à Singapour, peut contribuer à minimiser les perturbations pour les personnes vivant à proximité, a déclaré M. Hann.

"Mais cette méthode de construction permet vraiment de réduire les nuisances sonores", a-t-il déclaré en parlant des avantages pour les lotissements publics environnants. "Et elle permet de réduire les déchets... parce que l'exécution des travaux dans une usine est beaucoup mieux contrôlée.

Un autre avantage imprévu est apparu à la lumière de Covid-19 : Moins de personnes sont nécessaires sur le chantier en même temps. "Il est plus facile de contrôler la distance de sécurité et la planification logistique dans l'usine, plutôt que d'avoir tous les travailleurs sur le site", souligne M. Hann.

L'industrie de la préfabrication a connu son premier essor en Europe et aux États-Unis durant la période d'après-guerre, les urbanistes l'utilisant pour remédier rapidement et à moindre coût à la pénurie de logements. Mais le marché des préfabriqués est aujourd'hui de plus en plus dominé par la région Asie-Pacifique.

La méthode de construction s'est avérée particulièrement populaire à Singapour, où l'Autorité du bâtiment et de la construction encourage activement l'utilisation du PPVC, citant une réduction des coûts de 8 % et une augmentation de la productivité de 40 % par rapport aux méthodes de construction traditionnelles (elle attribue cette dernière à une "main-d'œuvre" plus productive et à un "gain de temps"). Depuis 2014, l'agence a même fait de la préfabrication une obligation pour certains chantiers.

Repousser les limites

La construction des Résidences Avenue South a déjà commencé, et les promoteurs espèrent terminer le projet d'ici le premier trimestre 2023. Une fois achevées, les façades des tours seront dotées de balcons, d'écrans pare-soleil et d'un certain nombre de "terrasses aériennes" plantées d'arbres et de végétaux.

Le projet devrait dépasser le plus haut bâtiment préfabriqué de Singapour - et du monde -, le Clement Canopy (140 mètres de haut), également conçu par ADDP Architects. Parmi les autres bâtiments modulaires les plus hauts du monde figurent une tour de 135 mètres à Croydon, dans le sud de Londres, et un ensemble résidentiel de 109 mètres à New York.

M. Hann a déclaré qu'il ne pensait pas que le dernier projet de son entreprise serait dépassé en hauteur de sitôt.

"Nous construisons progressivement, nous travaillons avec les ingénieurs, nous étudions les simulations en 3D pour nous assurer que la conception peut résister aux charges de vent", a-t-il déclaré. "Mais je pense que 56 étages seront les plus hauts de Singapour pour le moment. Je ne pense pas que nous irons plus loin.

"C'est du béton et nous devons l'élever très haut. Mais si de nouvelles technologies ou des constructions plus légères sont développées, nous pourrons peut-être aller plus haut.

Source: edition.cnn.com