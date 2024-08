- Les plus de 70 ans ont voté le moins pour l'AfD

**Aux élections européennes, les électeurs âgés de 70 ans et plus en Saxe ont voté le moins souvent pour l'AfD. Seulement 23 % ont choisi le parti, soit environ 8 points de moins que la moyenne régionale de 31,8 %, selon les données de l'Office statistique régional. Le taux de vote le plus élevé a été enregistré chez les personnes âgées de 45 à 60 ans (38 %).

Chez les électeurs âgés de 70 ans et plus, la CDU était le choix le plus populaire, avec 31,8 % (par rapport à 21,8 % régionalement). Les Démocrates chrétiens ont obtenu les pires résultats chez les jeunes électeurs âgés de 16 à 25 ans, avec 8,7 %, derrière La Gauche, qui a obtenu son meilleur résultat dans ce groupe d'âge avec 9,8 %.

Les Verts ont subi les plus grandes pertes par rapport à 2019 chez les électeurs âgés de 16 à 25 ans, avec une baisse de 16 points de pourcentage (2024 : 7 %, régionalement : 5,9 %). Ils ont obtenu leur meilleur résultat chez les électeurs âgés de 25 à 35 ans (11,1 %).

Le BSW a trouvé le plus grand soutien chez les électeurs les plus âgés (17,1 %, régionalement : 12,6 %). Le SPD a également obtenu les meilleurs résultats dans ce groupe d'âge (11,1 %, régionalement : 6,9 %).

Il est intéressant de noter qu'il y avait une forte proportion de votes pour d'autres partis chez les jeunes électeurs. Dans l'ensemble, cela représentait 13,7 %, mais cela atteignait 28,5 % chez les moins de 25 ans et 27,5 % chez les personnes âgées jusqu'à 35 ans.

Malgré la baisse de participation pour l'AfD chez les électeurs âgés de 70 ans et plus lors des élections européennes, le parti vert a connu les plus grandes pertes dans ce groupe d'âge par rapport à 2019. Intrigant

Lire aussi: