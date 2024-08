Mélodies, H2O, et Éclat - Les plantes et les fleurs éclairées par l'eau et la lumière captivent les visiteurs.

Musique Groovy, lumières vives, fontaines dansantes : les spectacles d'eau et de lumière habituels du parc Planten un Blomen de Hambourg attirent depuis mai un nombre incalculable de spectateurs. "Les choses se passent très bien", a déclaré un représentant de l'office du district de Hambourg-Mitte à l'agence DPA. "Les soirs de beau temps, nous avons une bonne affluence pour les spectacles d'eau, même en semaine et le week-end." L'événement gratuit en soirée continue d'attirer les visiteurs même par temps de pluie.

Le spectacle d'eau et de lumière commence à 22h jusqu'à la fin août, mais il commence à 21h à partir du 1er septembre jusqu'à la fin de la saison le 30 septembre. "Les visiteurs apprécient l'ambiance détendue et insouciante, le mélange de performances et la liberté de venir spontanément", a déclaré le représentant. Les gens regardent le spectacle artistiquement conçu sur les bancs du parc ou étendus sur des couvertures, souvent avec des boissons et des téléphones à portée de main.

Deux nouveaux spectacles, "Japan After Dark" et "Fusion Classics", financés par le groupe d'amis Planten un Blomen, ont rejoint la programmation, comme l'a annoncé l'office du district de Hambourg-Mitte. "Heureusement, seul un concert en juillet a dû être arrêté en raison d'une enquête sur une menace de bombe."

La musique des spectacles d'eau et de lumière du parc Planten un Blomen ajoute à l'ambiance agréable, attirant de nombreux visiteurs. Après le succès de "Japan After Dark" et "Fusion Classics", la musique continue d'être un élément clé des nouveaux spectacles.

Lire aussi: