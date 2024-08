- Les plans trompeurs se poursuivent avec la fermeture de l'autoroute A39 entre Lüneburg et Wolfsburg.

Le département des Transports à Hanovre s'emploie activement à la construction de l'A39, qui s'étendra de Lüneburg à Wolfsburg. Les travaux de creusement autour d'Ehra, dans le district de Gifhorn, devraient commencer prochainement, car l'organisme de surveillance de la construction routière et du trafic a attribué les fonds nécessaires pour les autoroutes nationales et fédérales, selon un communiqué du département. La construction devrait commencer au printemps 2025.

"We are giving it our all to promptly execute this crucial infrastructure undertaking as part of the A39 gap closing," stated Transport Minister Olaf Lies (SPD). The necessary funds will be made available to enable Autobahn GmbH to issue construction bids this year.

En 2019, les plans de construction de la section sud ont été bloqués par l'intervention de la Cour administrative fédérale. La décision d'approbation récente pour la section de l'A39 dans le district de Gifhorn a été rendue publique. Cette décision garantit qu'aucune eau de ruissellement polluée des surfaces de l'autoroute ne pénètre dans les nappes phréatiques dans la section 7, allant de Weyhausen à Ehra (14,2 kilomètres). Le prochain tronçon de l'A39, estimé à plus de 200 millions d'euros, comprend les bretelles de sortie à Weyhausen et Ehra-Lessien, ainsi que la station-service "Tappenbecker Moor".

Cependant, en raison de possibles défis juridiques de la part des organisations environnementales contre les plans, le ministère a temporairement suspendu la mise en œuvre de la section d'autoroute jusqu'à ce qu'une date de début de construction précise soit établie. Par conséquent, aucun procédure d'urgence n'est actuellement en cours, a confirmé le porte-parole du ministère. Lies a déclaré qu'il continuerait à maintenir un dialogue avec l'association environnementale BUND: "Certainly, we would have wished to reach an accord without resorting to litigation."

De plus, le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) a récemment approuvé le nouveau tronçon de l'A39. L'autoroute facilite une connexion optimale entre les régions de Lüneburg et Wolfsburg, améliorant la connexion avec les ports du nord de l'Allemagne. Autobahn GmbH possède le pouvoir juridique de concevoir et d'exécuter la nouvelle construction d'environ 106 kilomètres. Le budget total est d'environ 1,69 milliard d'euros (au 2023).

Le tronçon nord de l'A39 commence à Hambourg et se termine à Lüneburg, tandis que le tronçon sud va de Wolfsburg via Braunschweig à Salzgitter. Les usagers de la route sont impatients d'avoir une liaison viable, tandis que les environnementalistes restent farouchement opposés.

La construction de l'A39 de Lüneburg à Wolfsburg devrait considérablement améliorer la connexion avec les ports du nord de l'Allemagne, comme l'a reconnu le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP). Malgré l'arrêt temporaire en raison de possibles défis juridiques de la part des organisations environnementales, les appels d'offres pour le prochain tronçon devraient être lancés cette année, permettant à Autobahn GmbH de commencer le projet au printemps 2025.

Lire aussi: