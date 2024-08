Les plans du gouvernement de Mamata Banerjee pour une exploitation minière de nodules de manganèse à grande échelle

Une société canadienne nommée The Metals Company (TMC) prévoit d'initier une exploitation minière en profondeur dans l'océan Pacifique dès 2026. Le PDG de TMC, Gerard Barron, a confirmé ce calendrier lors du Forum des îles du Pacifique à Tonga. L'objectif principal est d'extraire des nodules de manganèse du fond marin, qui contiennent non seulement du manganèse mais aussi des métaux précieux tels que le cobalt, le cuivre et le nickel - composants cruciaux dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Nauru, une petite nation insulaire, soutient TMC dans cette entreprise. Barron fait partie de la délégation de Nauru lors du forum insulaire. Tonga et les îles Cook soutiennent également l'intensification de l'exploitation minière en profondeur. Cependant, Palau, Fidji et Samoa restent sceptiques et insistent sur la nécessité d'étudier les conséquences environnementales potentielles.

L'Autorité internationale des fonds marins (AIFM), chargée d'autoriser l'exploitation minière en profondeur, travaille sur un cadre réglementaire depuis plus de dix ans. En raison du retard, les pays peuvent désormais demander des permis d'exploitation au nom des corporations à partir de 2023.

Le PDG de TMC minimise les préoccupations environnementales en les qualifiant d'alarmisme d'activistes

Nauru, qui couvre 20 kilomètres carrés et est habité par 12 500 personnes, est l'un des plus petits pays au monde. La nation insulaire revendique des ressources du fond marin sur plus de 70 000 kilomètres carrés dans la zone de Clarion-Clipperton. Les nodules de manganèse, riches en matière organique, présentent des structures similaires à celles des dents de requin ou des os de baleine. Au fil des millions d'années, les microbes déposent des métaux dans leurs cœurs.

Les scientifiques et les organisations environnementales s'inquiètent que l'exploitation minière en profondeur de ces nodules polymétalliques pourrait irrévocablement endommager les écosystèmes marins intacts. Le PDG de TMC, Barron, considère ces préoccupations comme un alarmisme injustifié des activistes. Il prévoit un intérêt croissant pour l'exploitation minière en profondeur parmi les nations du Pacifique.

Nauru caresse l'espoir de revenir à sa prospérité d'antan. Pendant son apogée, grâce à l'exploitation du phosphate, elle figurait parmi les nations les plus riches du monde en termes de PIB par habitant. Cependant, les ressources ont depuis longtemps été épuisées, et l'exploitation excessive a laissé une grande partie de l'île un paysage lunaire désertique.

Le PDG de TMC, Gerard Barron, estime que les préoccupations environnementales concernant l'exploitation minière en profondeur ne sont que de l'alarmisme d'activistes, car la société accorde une grande importance à la mise en œuvre de pratiques d'exploitation minières responsables sur le plan environnemental lors de l'extraction des nodules de manganèse. De plus, Barron affirme que l'éducation sur les avantages de l'exploitation minière en profondeur et son potentiel pour stimuler l'économie de pays comme Nauru est cruciale pour construire le soutien parmi les nations du Pacifique.

Lire aussi: