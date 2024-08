Les plans de reconnaissance faciale de Fazer sont accueillis avec des réactions mitigées.

Selon le ministère fédéral de l'Intérieur, de nouvelles compétences pour l'Office fédéral de police criminelle (BKA) et la police fédérale seront introduites par plusieurs modifications de la loi. L'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale sera rendue possible dans les domaines du terrorisme et du crime organisé grave et organisé.

Plus précisément, cela concerne les pouvoirs de comparaison biométrique sur Internet de données d'images et d'analyse automatisée de données de police. Le ministère a cité, par exemple, des matériaux d'image "dans le domaine du terrorisme islamique" pour identifier des suspects.

Le porte-parole de la politique numérique du groupe parlementaire FDP, Maximilian Funke-Kaiser, a déclaré à l'agence de presse AFP que le projet de loi de Faeser n'avait pas été coordonné au sein du gouvernement fédéral et n'avait pas encore été soumis au Bundestag. "Il reste incertain comment ces plans peuvent être conciliés avec les dispositions claires de l'accord de coalition - comme le refus de la surveillance biométrique dans les espaces publics et la protection du droit à l'anonymat sur Internet."

Des politiques des Verts ont également exprimé des critiques similaires. Notz a déclaré au réseau d'édition Allemagne (RND) qu'il fallait noter que l'accord de coalition contient un refus clair de l'enregistrement biométrique à des fins de surveillance dans les espaces publics. Les méthodes de surveillance proposées par Faeser soulèveraient également "des questions constitutionnelles fondamentales". Même ceux qui cherchent volontairement la sphère publique d'un réseau social n'y renoncent pas pour autant à leurs droits garantis par la Constitution.

Le porte-parole du groupe parlementaire vert dans le comité de l'Intérieur, Marcel Emmerich, a déclaré au RND qu'il fallait empêcher que "des données hautement sensibles de personnes innocentes soient enregistrées et évaluées en masse par des systèmes d'IA - souvent via des algorithmes opaques - de manière généralisée."

Markus Beckedahl, le fondateur de la plateforme Netzpolitik.org, a estimé que "le projet n'est pas constitutionnel". Il "restreindrait massivement nos droits", a-t-il déclaré au RND.

L'Association allemande de police criminelle (BDK) a accueilli favorablement les plans de Faeser. "Nous soutenons pleinement la proposition", a déclaré le président du BDK, Dirk Peglow, au RND. Le projet a "exactement l'intention juste". Il ne peut pas être que "les autorités de police doivent exclure l'Internet de leurs enquêtes sur des suspects inconnus, tandis que les réseaux de recherche d'investigation peuvent l'utiliser". Il faut créer rapidement une base juridique et des prérequis techniques pour les enquêtes en ligne, a exigé Peglow.

L'initiative de Faeser est également vue comme une réaction à l'affaire de Daniela Klette, recherchée en tant que terroriste de la RAF. Elle a été arrêtée en février après avoir vécu indétectée à Berlin pendant des années. Un journaliste l'avait déjà identifiée plusieurs mois plus tôt à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale car elle avait publié des photos privées en ligne. Les enquêteurs s'étaient plaints de l'absence de pouvoirs pour de telles recherches sur Internet.

