- Les plaintes des responsables de la protection des données concernant la formation en IA à X

L'organisation européenne de protection des données Noyb a déposé des plaintes contre la plateforme en ligne d'Elon Musk, X, dans huit pays de l'UE. Les "procédures urgentes" engagées au nom des citoyens de l'UE concernés, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), portent sur le chatbot Grok de X, dont l'intelligence artificielle est régulièrement entraînée à l'aide de contributions des utilisateurs.

Bien que l'autorité irlandaise de protection des données, responsable de X en Europe, ait déjà poursuivi le réseau en justice mardi dernier pour ne pas avoir informé les utilisateurs et demandé leur permission pour utiliser leurs données à des fins d'entraînement d'IA, Noyb estime que cette action ne va pas assez loin, car elle ne traite que des aspects secondaires du dossier.

Max Schrems, président de Noyb, a déclaré : "Les entreprises qui interagissent directement avec les utilisateurs doivent simplement leur demander une décision oui/non avant d'utiliser leurs données. Elles le font régulièrement pour de nombreuses autres choses, donc cela serait tout à fait possible pour l'entraînement de l'IA."

Urgence requise

Compte tenu du fait que X a déjà commencé à traiter les données des individus pour sa technologie d'IA, Noyb a demandé une "procédure urgente" conformément à l'article 66 du RGPD en Autriche, en Belgique, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne. Cette disposition permet aux autorités de protection des données de rendre des décisions interimaires et de prendre une décision au niveau de l'UE via le Comité européen de la protection des données.

L'utilisation non autorisée des données de X et les paramètres de confidentialité modifiés ont été remarquées par l'utilisateur de X @EasyBakedOven il y a deux semaines. La case permettant à Grok d'utiliser les contributions publiques de X en plus des interactions directes avec le chatbot était automatiquement cochée pour tous les utilisateurs.

Ce paramètre ne peut être modifié que dans la version web de X et n'est actuellement pas affiché dans l'application pour smartphone. X a annoncé que cela changerait bientôt.

Meta repousse ses plans - X les met en œuvre

Sous la pression des protecteurs des données irlandais, la société Meta avait reporté indéfiniment ses projets d'utilisation des contributions publiques des utilisateurs en Europe pour entraîner ses modèles d'IA en juin. Elle avait été critiquée pour ne pas prévoir le consentement explicite des utilisateurs, mais seulement la possibilité de s'opposer à l'utilisation des données. X suit désormais la voie tracée par Meta.

Grok est destiné à rivaliser avec d'autres chatbots d'IA tels que ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic. Le logiciel n'est pas développé directement par X, mais par la société xAI, qui appartient également à Musk. Il avait acheté Twitter à l'automne 2022 pour environ 44 milliards de dollars et avait renommé le service X.

Noyb estime que X devrait obtenir le consentement explicite des utilisateurs avant d'utiliser leurs données à des fins d'entraînement de l'IA, comme ils le font actuellement pour d'autres questions, conformément aux déclarations de Max Schrems. La situation d'urgence a nécessité la demande de Noyb d'une "procédure urgente" conformément à l'article 66 du RGPD dans plusieurs pays de l'UE, car X a déjà commencé à traiter les données des utilisateurs pour sa technologie d'IA.

