Les plaintes des passagers aériens en hausse de 270 % par rapport à 2019

Les plaintes de mai à juin de cette année ont augmenté de près de 35% car les compagnies aériennes ont annulé des milliers de vols au début de la saison des voyages d'été, selon les données.

"En juin 2022, le DOT a reçu 5 862 plaintes concernant le service des compagnies aériennes de la part des consommateurs, soit une augmentation de 34,9% par rapport aux 4 344 plaintes reçues en mai 2022 et une augmentation de 269,6% par rapport aux 1 586 plaintes reçues en juin 2019 avant la pandémie", indique le rapport. "Pour les six premiers mois de 2022, le ministère a reçu 28 550 plaintes, soit une augmentation de 27,8 % par rapport aux 22 336 plaintes déposées au cours des six premiers mois de 2021 et plus que l'année entière de 2019."

Au début du mois, le secrétaire aux transports, Pete Buttigieg, a envoyé une lettre aux compagnies aériennes pour leur dire que le niveau des perturbations de cet été était "inacceptable".

M. Buttigieg estime que les compagnies aériennes doivent s'assurer qu'elles sont en mesure de respecter leurs horaires et d'améliorer leur service à la clientèle lorsque des vols sont annulés.

Le ministère des transports prévoit de mettre en ligne, d'ici le week-end de la fête du travail, un nouveau tableau de bord où les passagers pourront trouver des "informations récapitulatives comparatives faciles à lire" sur ce que chacune des grandes compagnies aériennes américaines offre aux passagers lorsque les retards ou les annulations sont dus à des facteurs qui relèvent de la responsabilité de la compagnie.

Dans une récente interview accordée à CNN, le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a déclaré que sa compagnie aérienne enregistrait de bons résultats et a insisté sur le fait que les arrêts au sol imposés par l'administration fédérale de l'aviation avaient un impact sur les activités de la compagnie.

"Franchement, ce ne sont pas les compagnies aériennes elles-mêmes qui posent le plus de problèmes, mais toute l'infrastructure de soutien à l'aviation qui n'a pas été mise à niveau aussi rapidement", a déclaré M. Kirby.

La récente lettre de M. Buttigieg aux compagnies aériennes ne fait que très peu référence aux problèmes de personnel de la FAA dans les installations de contrôle du trafic aérien, qui ont contribué aux annulations et aux retards.

Le 15 août, une pénurie de contrôleurs a conduit la FAA à émettre un avertissement de retard au sol dans les trois principaux aéroports de New York.

