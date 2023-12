Les plages californiennes sont fascinées par les énormes vagues provoquées par les tempêtes, mais celles-ci entraînent également des inondations et des courants d'arrachement.

La houle ne sera pas l'affaire d'une seule journée : certaines zones de la côte californienne verront des vagues gigantesques - certaines atteignant 25 ou 30 pieds - tout au long du week-end. Ces vagues entraîneront des crues et des courants d'arrachement. Les alertes aux inondations côtières et aux fortes vagues s'étendent de la frontière entre les États-Unis et le Mexique jusqu'au nord de la région de la baie.

Les vagues, associées à de fortes marées, ont envoyé des torrents d'eau de mer à Santa Cruz, le long de la côte centrale.

Le bureau du shérif du comté de Santa Cruz a émis un avertissement d'évacuation pour certaines zones. L'alerte d'évacuation couvre une zone non incorporée du comté près de Seacliff State Beach et de Rio Del Mar, selon un message publié sur la page Facebook du bureau.

La California Highway Patrol Santa Cruz a mis en garde contre les inondations côtières à l'Esplanade Rio Del Mar dans un message sur X et a demandé aux gens d'éviter la zone.

"L'esplanade Rio Del Mar est actuellement inondée. Veuillez éviter la zone et ne pas essayer de traverser les zones inondées. Des fermetures de routes sont en vigueur, veuillez ne pas les contourner. Conduisez avec prudence et donnez la priorité à la sécurité", est-il écrit.

Cinq campeurs ont été évacués le long de la côte de San Luis Obispo jeudi, ont indiqué les autorités dans un message sur les réseaux sociaux.

Les vagues spectaculaires ont attiré les surfeurs et les badauds, qui ont admiré la puissance de la nature.

Au nord-ouest de Los Angeles, 15 à 20 spectateurs ont été brièvement emportés après qu'une grosse vague a franchi une barrière de plage dans un quartier de Ventura touché par de fortes vagues, a déclaré le commandant de police Ryan Weeks à CNN.

Les spectateurs ont été emportés dans la rue sur une distance de 30 à 50 mètres, a précisé M. Weeks.

"Personne n'a été blessé, mais ils ont fait un petit tour", a-t-il ajouté.

Les rues de la zone ont été fermées par précaution, de même qu'un point d'accès principal à la jetée de Ventura, afin d'encourager les gens à rester à l'écart.

"Nous essayons d'éloigner les gens de la plage pour éviter qu'ils ne soient frappés par des vagues irrégulières", a déclaré M. Weeks.

Une vidéo aérienne de la chaîne CNN KABC a montré les conséquences de l'inondation, alors que les habitants de la région tentaient de nettoyer le sable et l'écume.

Les inondations surviennent alors que la côte sud de la Californie est touchée par de fortes houles, a indiqué le service météorologique national (NWS) de Los Angeles dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Une houle a atteint environ 3 mètres à Ventura Pier, a ajouté l'agence.

"Des vagues dangereuses, des courants d'arrachement potentiellement mortels et des inondations côtières sont attendus sur les plages cette semaine. Les impacts devraient devenir plus extrêmes jeudi", a indiqué le NWS de Los Angeles.

Les impacts les plus importants sont attendus le long des côtes du centre et du comté de Ventura, ainsi que sur les plages de Hermosa, Manhattan et Palos Verdes, selon l'agence.

Des vagues de 15 à 20 pieds sont attendues sur la côte centrale, entraînant des inondations côtières potentiellement dommageables.

"L'état des plages deviendra extrêmement dangereux jeudi matin et se poursuivra tout au long du week-end", a indiqué le NWS de Los Angeles dans ses prévisions.

Les autorités recommandent aux baigneurs de rester hors de l'eau en raison des conditions de surf dangereuses et des courants d'arrachement potentiellement mortels. L'érosion des plages est également possible.

"Préparez-vous à d'importantes inondations, en particulier dans les zones basses (y compris les plages et les ports) et à marée haute", a déclaré le NWS de Los Angeles.

À Ocean Beach, près de San Diego, les curieux et les surfeurs se sont pressés sur la plage pour en prendre plein les yeux, selon la chaîne KGTV, affiliée à CNN.

Tous ceux qui avaient apporté une planche n'ont pas pu se lancer dans le ressac.

"Mon ami m'a demandé si je voulais venir voir ce qui se passait, et une fois que je l'ai vu, j'ai compris qu'il était trop grand et trop chargé pour moi", a déclaré Gerry Giuliano à la chaîne. "Je veux dire qu'il frappe la jetée et c'est un signe d'avertissement qu'il est assez gros, qu'il se referme et qu'il se brise assez rapidement.

La Californie du Nord devrait connaître sa part de problèmes.

La région de la baie est en alerte de crue côtière jusqu'à 18 heures jeudi, avec d'importantes inondations côtières attendues dans la soirée avant que les conditions ne commencent à s'améliorer.

Un avertissement de hautes vagues est en vigueur dans la région de la baie jusqu'à 3 heures du matin vendredi.

"Des vagues déferlantes dangereusement importantes de 28 à 33 pieds et jusqu'à 40 pieds sont possibles dans des endroits privilégiés", a déclaré le NWS.

L'agence a indiqué que San Francisco, la baie de Monterey, Point Reyes et Big Sur figurent parmi les zones concernées.

Un ordre d'évacuation a été émis pour une partie du comté de Marin, près de San Francisco.

Une tempête meurtrière a frappé la côte californienne en janvier 2023.

