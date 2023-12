Les Pistons de Detroit mettent fin à une série historique de 28 défaites en battant les Raptors de Toronto

Détroit était sur le point non seulement d'entrer dans l'histoire de la NBA, mais aussi d'égaler la plus longue série de défaites de l'histoire du sport professionnel américain, détenue par les Cardinals de Chicago, qui avaient perdu 29 matchs d'affilée en NFL entre 1942 et 1945.

Samedi, les Pistons ont remporté leur première victoire depuis le 28 octobre.

Le match a été disputé dès le début, mais une série de 14-4 au milieu du deuxième quart-temps a permis aux Pistons de prendre une avance de huit points à la mi-temps. Comme lors du match de jeudi contre les Boston Celtics, meilleurs de la NBA, l'avance de Detroit a disparu en deuxième mi-temps après que Toronto a réussi à revenir et à échanger des points d'avance avec les Pistons dans le troisième quart-temps.

Les Pistons ont toutefois tenu bon et ont repris une avance à deux chiffres lorsque Jaden Ivey a réalisé un tir à trois points pour leur donner une avance de 110-99 à moins de six minutes de la fin du quatrième quart-temps. Les Raptors ont répondu par une série de 8-2 menée par Scottie Barnes pour revenir à cinq points et rester à distance.

Il semblait que les Raptors allaient terminer leur remontée lorsque le gardien Gary Trent Jr. a réalisé un tir à trois points à deux secondes de la fin du match pour réduire le score à 127-129, mais l'effort de remontée de l'équipe n'a pas abouti.

L'ancien numéro 1 de la NBA, Cade Cunningham, a terminé avec 30 points et 12 passes, tandis que Jalen Duren a ajouté 18 points et 17 rebonds pour permettre aux Pistons de remporter leur première victoire.

"Nous avons continué à nous battre. Cela a été une longue, très longue période - toutes ces défaites - mais je suis heureux de faire partie d'un groupe de gars qui n'abandonnent pas et qui se donnent à fond chaque jour, tout en restant positifs et en s'encourageant les uns les autres", a déclaré Cunningham après le match.

"Cunningham a ajouté : "Cela fait deux mois que nous sommes accablés partout où nous allons, ce qui est irréel... que cela ait duré aussi longtemps. "C'était un long moment à venir, quelque chose pour lequel nous avons poussé pendant si longtemps et pour lequel nous avons finalement franchi cette étape, nous n'essayons pas de revenir en arrière. Maintenant, ça commence vraiment, on va voir qui on va être et si on va continuer à jouer avec la même fougue qu'avant".

Les Pistons ont eu l'avantage de jouer contre une équipe des Raptors privée de trois joueurs après que l'équipe a accepté d'échanger l' attaquant vedette OG Anunoby, le garde Malachi Flynn et l'attaquant Precious Achiuwa avec les Knicks de New York plus tôt samedi en échange de RJ Barrett, Immanuel Quickley et d'un choix de deuxième tour.

"J'ai été dans une tonne de vestiaires toute ma vie et c'est une première pour moi d'avoir ce genre de... ce n'était pas un soulagement, c'était juste comme Dieu merci, vous savez, enfin". Monty Williams, l'entraîneur principal des Pistons de Detroit, a déclaré à propos de la victoire après le match. "Les gars criaient, j'étais presque en larmes et je suis tellement heureux pour nos gars, je suis heureux pour tout le monde dans le vestiaire.

Jeudi, les Pistons ont perdu leur 28e match d'affilée après leur défaite contre les Celtics, égalant ainsi le record des Philadelphia 76ers, qui ont perdu 28 fois d'affilée en deux saisons, de 2014-15 à 2015-16.

Le précédent record de la série de défaites en une saison appartenait aux Cavaliers de Cleveland 2010-11 et aux 76ers qui avaient tous deux perdu 26 matchs d'affilée au cours de leurs saisons respectives.

Les Pistons joueront lundi à l'extérieur contre les Houston Rockets pour tenter de remporter un deuxième match d'affilée.

