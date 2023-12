Les Pistons de Detroit établissent le record NBA de la plus longue série de défaites en une seule saison

Les Pistons se sont inclinés 112-118 face aux Nets à la Little Caesars Arena de Detroit. Les Pistons se sont inclinés malgré les 41 points de l'arrière Cade Cunningham, dont la majeure partie en deuxième mi-temps. Cameron Johnson et Mikal Bridges ont mené les Nets avec respectivement 24 et 21 points.

Les Pistons ont brièvement pris l'avantage au début du quatrième quart-temps mardi avant de le perdre, et un drive de Cunningham a réduit l'avance des Nets à 2 points à environ une minute de la fin. Mais Dorian Finney-Smith a réussi un tir à 3 points dans le coin lors de la possession suivante, et Brooklyn a pris le relais.

La défaite de mardi place Detroit à un match des Cavaliers de Cleveland 2010-2011 et des 76ers de Philadelphie 2013-2014, qui partageaient la marque précédente d'une saison avec 26 matches perdus.

Les 76ers détiennent la palme de la défaite en NBA avec 28 matchs consécutifs, sur deux saisons. Cette série a commencé à la fin de la saison 2014-2015 et s'est poursuivie lors de la saison suivante.

Détroit pourrait égaler cette marque globale jeudi, lorsqu'ils joueront les Celtics à Boston.

La dernière victoire des Pistons remonte au 28 octobre, lorsqu'ils ont battu les Bulls de Chicago. Le bilan de l'équipe est désormais de 2-28.

Cette série de défaites est décevante pour une équipe qui a tenté de se reconstruire en misant sur la jeunesse au cours des dernières saisons, en choisissant des joueurs de haut niveau - notamment Cunningham, premier choix en 2021, et Ausar Thompson, cinquième choix cette année - et en attirant l'entraîneur Monty Williams dans l'équipe cette année grâce à un contrat important.

Cette histoire est en cours de développement et sera mise à jour.

Jacob Lev, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com