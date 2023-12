Les Phillies de Philadelphie renvoient leur manager Joe Girardi

L'entraîneur Rob Thomson assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

"La saison a été frustrante pour nous jusqu'à présent, car nous avons le sentiment que notre club n'a pas joué à la hauteur de ses capacités", a déclaré Dombrowski. "Bien que nous partagions tous la responsabilité de ces lacunes, j'ai estimé qu'un changement était nécessaire et qu'une nouvelle voix dans le clubhouse nous donnerait la meilleure chance de renverser la vapeur. Je crois que nous avons un groupe talentueux qui peut se remettre sur les rails, et je suis convaincu que Rob, avec son expérience et sa familiarité avec notre club, est l'homme qu'il nous faut pour aller de l'avant".

Girardi a pris la direction des Phillies avant la saison 2020. En plus de deux saisons en tant que capitaine des Phillies - y compris la saison 2020 écourtée par la pandémie - l'équipe de Girardi a accumulé une fiche de 132-141 et n'a jamais atteint la saison d'après-saison.

Girardi a dirigé les Yankees de New York de 2008 à 2017. Il a mené l'équipe au titre de la Série mondiale en 2009. En tant que joueur, Girardi a remporté trois bagues de la Série mondiale.

