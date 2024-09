Les Phillies de Philadelphie remportent leur premier championnat de la Ligue nationale Est depuis 2011 après une victoire 6-2 contre les Cubs de Chicago.

Passez à lundi soir, et les Phillies s'emparent de leur premier titre de la division Est de la NL en 13 ans avec une victoire de 6-2 sur les Cubbies de Chicago au Citizens Bank Park.

Les Braves d'Atlanta, qui avaient occupé le trône de la division pendant la dernière décennie en remportant chacun des six derniers titres, ont été confrontés cette saison à une concurrence acharnée de la part de Philadelphie. Les Phillies ont pris l'avantage sur leurs rivaux le 3 mai et ont maintenu leur élan depuis.

La seule équipe à avoir un meilleur bilan en Ligue majeure de baseball cette année que les Phillies est les Dodgers de Los Angeles (93-63).

Bryce Harper, deux fois MVP de la Ligue nationale, a partagé ses pensées avec NBC Sports Philadelphia, en criant depuis le vestiaire animé : "C'est pour ça qu'on s'entraîne toute l'année. On a combattu contre une concurrence rude dans cette division ; elle est remplie de superbes équipes et de joueurs. Clincher la division, ce n'est pas chose facile en baseball. Ça demande beaucoup de détermination pour y arriver, surtout quand on est sur une lancée du début à la fin de la saison."

Le but ultime des Phillies maintenant sera de décrocher un bye pour le premier tour, ce qui pourrait se produire s'ils gagnent deux de leurs cinq derniers matchs ou si les Brewers de Milwaukee subissent deux défaites en six matchs.

Les Phillies se rendent pour la troisième fois de suite en séries éliminatoires, espérant surpasser leur performance de 2022, où ils ont perdu la Série mondiale 4-2 contre les Astros de Houston.

La franchise a remporté la Série mondiale à deux reprises : en 1980 et en 2008.

Kyle Schwarber, le joueur de temps réglementaire, a exprimé ses pensées, telles que rapportées par MLB.com. "Nous sommes une équipe expérimentée avec de grandes ambitions. Nous avons traversé une gamme de situations tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires. Nous ne serons pas pris au dépourvu par quoi que ce soit. Il s'agit simplement de jouer notre jeu et de réagir à tout ce qui se présente."

Schwarber a joué un rôle important dans la célébration du titre de lundi avec son coup de circuit en solo au troisième inning, suivi d'un coup de circuit de deux points de JT Realmuto au deuxième. Il s'agissait du 100e RBI de la saison de Schwarber - une première pour un joueur des Phillies depuis que Ryan Howard a réussi six saisons consécutives de 100 RBI entre 2006 et 2011.

Un simple de Nick Castellanos au troisième inning a permis à Trea Turner de marquer, portant l'avantage à 4-0. Une erreur de terrain de Luis Vázquez au cinquième inning a permis à Bryce Harper de marquer

