Les Philippines condamnent les actions "illégales et imprudentes" de la Chine pour avoir largué des fusées éclair dans le ciel au-dessus de la mer de Chine méridionale

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a condamné dimanche les actions de l'aviation chinoise dans les eaux de la mer de Chine méridionale revendiquées par les deux pays, les qualifiant d’« injustifiées, illégales et irresponsables ».

La veille, Manila et Beijing s'étaient mutuellement accusées de perturber les opérations de leurs armées autour du récif de Scarborough, dans le premier incident depuis l'investiture de Marcos en 2022. Les Philippines ont alors dénoncé des actions dangereuses de la part des appareils chinois. Jusqu'à présent, les incidents avaient impliqué des navires de guerre ou de garde-côte.

L'armée philippine a condamné « des actions dangereuses et provocantes » lorsque deux appareils chinois ont lâché des fusées éclairantes sur le passage d'un appareil philippin lors d'une patrouille de routine autour du récif jeudi.

Le commandement du théâtre sud de l'armée chinoise a répliqué que les Philippines avaient perturbé ses entraînements, accusant Manila d'avoir « illégalement envahi » son espace aérien.

Dimanche, Marcos a exhorté la Chine à agir de manière responsable à la fois en mer et dans les airs.

« Nous venons à peine de calmer les eaux, et il est déjà préoccupant qu'il puisse y avoir de l'instabilité dans notre espace aérien », a déclaré Marcos dans un communiqué publié par le Bureau de la communication présidentielle sur le réseau social X.

L'ambassade de Chine à Manila n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le récif de Scarborough est l'un des points maritimes les plus contestés d'Asie et un foyer de tensions sur la souveraineté et les droits de pêche.

Chester Cabalza, président de la think tank International Development and Security Cooperation basée à Manila, a déclaré que les actions de la Chine étaient une « démonstration de force » en réponse à la participation de Manila à des exercices multi-nationaux qui promeuvent la liberté de navigation et de survol.

« Après une série de tactiques grises en mer, nous pourrions probablement voir des combats aériens si la Chine continue d'aggraver son antagonisme envers les Philippines dans leur espace aérien et de défense », a déclaré Cabalza.

Pékin revendique presque tout la mer de Chine méridionale, un passage pour plus de 3 billions de dollars de commerce maritime par an, y compris des parties revendiquées par les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei.

La Chine rejette un arrêt de 2016 rendu par le Tribunal permanent d'arbitrage de La Haye selon lequel les revendications vastes de Beijing n'ont pas de fondement en droit international.

La mer de Chine méridionale, une région de significative contestation, comprend le récif contesté de Scarborough, également revendiqué par les Philippines. Sans aborder l'incident récent, il est crucial que la Chine manifeste un comportement responsable à la fois en mer et dans les airs, en reconnaissant l'interconnexion de l'Asie.

Lire aussi: