Les phénomènes météorologiques les plus extrêmes de l'année montrent ce dont la planète en réchauffement est capable, et ce qui est à venir

Il n'y aurait pas de temps sans chaleur ; la chaleur est de l'énergie, et le temps est l'expression de cette énergie, d'une atmosphère qui tente de s'équilibrer. Mais trop de chaleur dans le système augmente les limites de ce qui est possible dans le temps et le pousse vers les extrêmes.

Il n'est donc pas surprenant que la chaleur record de cette année ait été une "ligne de passage" pour de nombreux événements météorologiques parmi les plus brutaux de 2023, a déclaré à CNN Kristina Dahl, climatologue à l'Union of Concerned Scientists (Union des scientifiques préoccupés).

"Le changement climatique influence le temps qu'il fait sur Terre tous les jours", a déclaré Mme Dahl. "À mon avis, la charge de la preuve consiste désormais à démontrer que le changement climatique n'a pas influencé un événement, parce qu'il influence clairement tout ce qui nous entoure.

Les phénomènes météorologiques extrêmes de cette année ne sont pas uniques : ils sont un signe de ce qui nous attend.

"Ces types d'événements deviendront de plus en plus fréquents et de plus en plus graves si nous continuons à réchauffer la planète", a déclaré M. Dahl.

Il ne s'agit là que de quelques-uns des exemples les plus remarquables de ce à quoi peuvent ressembler les conditions météorologiques extrêmes d'une planète qui se réchauffe.

Une intensification rapide hors normes

Les records de chaleur n'ont pas seulement été enregistrés dans l'air, mais aussi dans les océans, qui absorbent la majeure partie de la chaleur excédentaire de la Terre.

"Les températures à la surface de la mer ont été beaucoup plus élevées qu'au cours des années précédentes", a déclaré M. Dahl.

L'eau chaude sert de nourriture aux tempêtes, et l' eau océanique exceptionnellement chaude en 2023 a non seulement créé davantage de tempêtes dans l'Atlantique en neutralisant les effets d'atténuation des tempêtes d'un El Niño qui se renforçait, mais elle a également alimenté le renforcement explosif des tempêtes qui se sont formées à travers le monde.

Ce renforcement explosif, connu sous le nom d'intensification rapide, est de plus en plus probable à mesure que l'atmosphère se réchauffe.

En 2023, 12 cyclones tropicaux dans les bassins de l'Atlantique et du Pacifique Estse sont intensifiés rapidement.

Lee a été l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique cette saison et a atteint le niveau maximal d'un rare ouragan de catégorie 5 en pleine mer en septembre, après que ses vents se soient renforcés d'une vitesse stupéfiante de 85 mph en 24 heures. Cette poussée a fait de Lee la troisième tempête à s'intensifier le plus rapidement jamais enregistrée dans l'Atlantique.

Idalia, le seul ouragan à avoir touché terre aux États-Unis cette année, est un autre exemple de l'intensification rapide et plus fréqu ente des tempêtes juste avant qu'elles ne touchent terre.

La tempête a brièvement atteint la catégorie 4 avant de frapper la région de Big Bend en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 3 - la tempête la plus forte à frapper cette région depuis plus de 125 ans.

L'ouragan Otis, dans le Pacifique Est, a été l'exemple le plus extrême de renforcement rapide dans l'un ou l'autre bassin cette année. Les vents d'Otis ont augmenté de 115 mph dans les 24 heures qui ont précédé l'arrivée de l'ouragan de catégorie 5 àAcapulco, au Mexique, en octobre.

Otis a été la plus forte tempête du Pacifique à frapper le Mexique, deux semaines seulement après que l'ouragan de catégorie 4 Lidia - également à intensification rapide - ait touché terre juste au sud de Puerto Vallarta, comme une autre des plus fortes tempêtes du Pacifique au Mexique.

L'intensification rapide a également permis à l 'ouragan Hilary de conserver suffisamment de force pour traverser la Californie sous la forme d'une tempête tropicale - la première dans cet État depuis 1997. Hilary a déversé un déluge qui a battu des records de précipitations tropicales dans quelques États et provoqué des inondations extrêmes qui ont perduré pendant des mois dans l'un des endroits les plus secs de la planète.

Une tragédie historique au cours d'une année marquée par un comportement inhabituel des feux de forêt

L'année a été marquée par un comportement inhabituel en matière d'incendies de forêt, que ce soit en termes de départs ou d'arrêts de feu.

Les incendies de forêt brûlent généralement 7 à 8 millions d'hectares de terres chaque année aux États-Unis, mais ils n'ont brûlé que 2,6 millions d'hectares en 2023, selon les statistiques du Centre national interagences des incendies.

Cela s'explique en partie par un début d'année détrempé dans l'ouest du pays, typiquement ardent, ce qui a permis de limiter les incendies de forêt après des années de destruction. Une saison ne fait pas une tendance, et à mesure que le monde se réchauffe, les incendies de forêt deviennent plus fréquents et plus graves, en particulier dans l'Ouest, comme l'indique la dernière évaluation nationale du climat.

Pourtant, la saison s'est avérée mortelle et destructrice, car la chaleur intense combinée au manque de pluie a asséché le sol et rendu vulnérables aux incendies les régions habituellement humides des États-Unis et d'une grande partie du Canada.

Une tragédie a frappé l'île de Maui, à Hawaï, en août, sous la forme du brasier de Lahaina.

Les flammes poussées par le vent ont déferlé si rapidement à travers les herbes envahissantes détruites par la sécheresse, engloutissant tout sur leur passage, que certaines personnes fuyant pour sauver leur vie n'ont eu d'autre choix que de sauter dans l'océan Pacifique. Beaucoup n'ont pas pu s'échapper et l'incendie de Lahaina est devenu le plus meurtrier sur le sol américain depuis plus de 100 ans.

La Louisiane est l'un des États les plus humides des États-Unis, mais après un été de chaleur interminable, sans systèmes tropicaux et avec peu de pluie, le sol s'est transformé en amadou. L'extrême sécheresse a atteint son paroxysme en novembre, lorsque 75 % de l'État a été victime d'une sécheresse exceptionnelle, la plus étendue de l'histoire de l'État.

Selon les données fournies à CNN par le département de l'agriculture et des forêts de Louisiane, l'État a connu l'une des pires saisons des incendies de ces dernières décennies. Les incendies dans la moitié sud de l'État ont continué à brûler jusqu'à l'automne et leur fumée a alimenté un "super brouillard" qui a provoqué un carambolage brûlant et mortel près de la Nouvelle-Orléans.

Les incendies ont également touché une grande partie des États-Unis, même s'ils n'y brûlaient pas.

La pire saison d'incendies de forêt jamais enregistrée au Canada a brûlé une superficie équivalente à celle du Dakota du Nord et a envoyé des panaches de fumée toxique de ses nombreux incendies massifs aux États-Unis et jusqu'en Europe.

La fumée a bloqué le soleil et fait chuter les niveaux de qualité de l'air en juin dans tout le nord-est des États-Unis. Un ciel orange apocalyptique a englouti la ville de New York, qui a brièvement affiché les pires niveaux de pollution atmosphérique au monde.

Le mois le plus chaud pour toutes les villes américaines au cours d'un été d'enfer thermique

Des records de chaleur ont été battus cet été dans tout l'hémisphère nord, y compris dans une grande partie des États-Unis. Aux États-Unis, une série de dômes de chaleur a ravagéle sudet le centre du pays.

L'indice de chaleur a atteint 130 degrés au Kansas, la Nouvelle-Orléans a connu sa température la plus élevée jamais enregistrée - 105 degrés - et une grande partie du Texas et de la Floride a cuit sous une chaleur extrême exceptionnellement prolongée.

Mais une ville a été emblématique d'un été extrême avec une chaleur que les scientifiques ont qualifiée de "virtuellement impossible" sans le changement climatique causé par l'homme : Phoenix.

Le mois de juillet à Phoenix a été le plus chaud jamais enregistré pour une ville américaine. La température moyenne de la ville pour le mois a atteint le chiffre stupéfiant de 102,7 degrés Fahrenheit, après des journées brutalement chaudes et des nuits d'une chaleur record.

Phoenix a connu un nombre sans précédent de 31 jours consécutifs avec des températures maximales égales ou supérieures à 110 degrés.

La chaleur a fait des ravages.

En 2023, aumoins 579 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur dans le comté de Maricopa, où se trouve Phoenix. Il s'agit de l'année la plus meurtrière en termes de chaleur depuis que le comté a commencé à suivre l'évolution de la situation en 2003.

Les jours où les températures dépassent les 100 degrés sont de plus en plus fréquents dans de nombreuses grandes villes américaines à mesure que les températures mondiales augmentent, mais c'est Phoenix qui a connu la plus forte augmentation de toutes. La ville enregistre en moyenne 18 jours de plus que les moyennes historiques, ce qui correspond à environ 111 jours de plus par an.

Des milliers de morts dans les inondations

Latempête Daniel a provoqué des inondations meurtrières en Grèce, en Turquie et en Bulgarie en septembre, avant de se déplacer au-dessus de la Méditerranée et de s'attaquer à la Libye. Chargé par les eaux chaudes de la Méditerranée, Daniel s'est transformé en "medicane", une tempête aux caractéristiques similaires à celles des ouragans et des typhons.

La tempête a déclenché des pluies torrentielles sur la Libye et une ville a enregistré 16 pouces de pluie en seulement 24 heures. D'horribles inondations en ont résulté, causant la mort d'environ 4 000 personnes.

La ville de Derna a été la plus durement touchée. Les inondations y ont fait éclater deux barrages et ont libéré une énorme vague d'eau qui a emporté une grande partie du centre-ville.

L'initiative "World Weather Attribution" - une équipe de scientifiques qui analysent le rôle du changement climatique dans les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes - a constaté que la pollution due au réchauffement de la planète avait multiplié par 50 et aggravé de 50 % la probabilité des précipitations meurtrières en Libye.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un ouragan ou même un système tropical pour déclencher des inondations dévastatrices dans un monde qui se réchauffe. À mesure que l'atmosphère se réchauffe, elle est capable d'absorber davantage d'humidité, comme une serviette, puis de l'évacuer sous la forme de pluies torrentielles plus extrêmes.

Ce scénario s'est déroulé à plusieurs reprises aux États-Unis : Un train de rivières atmosphériques mortelles a déferlé sur la Californie en janvier et en mars ; des inondations catastrophiques en juillet ont transformé la capitale du Vermont, Montpelier, en une rivière déchaînée etont été mortelles dans le nord de l'État de New York; et un mois de pluie est tombé en quelques heures sur la ville de New York en septembre, faisant déferler desmètres d'eau dans certains quartiers de la ville.

Laura Paddison et Nadeen Ebrahim de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com