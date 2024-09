Table des matières

Suivi en direct de la météo : surveillance des zones avec des conditions météorologiques sévères imminentes

Températures maximales : températures les plus élevées de la journée dans différentes régions

Carte des vents et des tempêtes : localisation des rafales de vent les plus fortes de la journée

Alerte orages : alertes actuelles pour les orages potentiels

Alerte orages pour demain : préavis pour les orages potentiels

- Les phénomènes météorologiques à venir: visualisations indiquant les régions sujettes aux orages

La semaine à venir devrait être marquée par des conditions météorologiques intenses dans certaines parties de la Bavière et du Bade-Wurtemberg, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD). Plus précisément, ils s'attendent à des orages isolés capables de produire des précipitations intenses allant jusqu'à 2,5 litres par mètre carré en une heure, de la grêle fine et des vents forts à tempétueux. Ces conditions météorologiques sont prévues pour se produire tôt le matin, principalement dans des zones localisées. Plus tard dans la journée et en soirée, ces conditions météorologiques sévères se propageront vers l'ouest et vers la chaîne de montagnes centrale, affectant des régions comme la région de Vogtland, la forêt de Thuringe, la Hesse et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le DWD prévient également de la possibilité de grêle importante, pouvant atteindre 3 centimètres de diamètre, ainsi que de précipitations très intenses dépassant 4 litres par mètre carré en peu de temps. Les températures les plus élevées sont prévues entre 25 et 31 degrés, avec les températures les plus basses près de la mer à 23 degrés.

De lundi soir à mardi, les orages sont prévus pour se calmer progressivement dans les régions du sud et du centre, tandis que des orages persistants qui peuvent durer plusieurs heures sont toujours possibles dans les régions de l'ouest et plus tard, du nord-ouest.

Météorologie sévère le mardi

Le mardi continue de produire des averses et des orages dans l'ouest de l'Allemagne et se propage vers les régions centrales. Malheureusement, de nouvelles conditions météorologiques sévères avec des précipitations intenses sont attendues, comme le suggère le DWD. En revanche, les parties les plus orientales du pays et dans les contreforts des Alpes, loin des Alpes, devraient rester sèches et ensoleillées. Au fil de la journée, la météo dans l'ouest deviendra plus agréable et sèche à nouveau. Les températures resteront chaudes : 25 à 30 degrés dans l'ouest, et chaudes dans l'est jusqu'à 34 degrés.

Voici différentes cartes météorologiques affichant la situation actuelle :

Carte météorologique I : Suivi en direct de la météo

Une carte interactive ci-dessous affiche des données météorologiques en temps réel. Vous pouvez également récupérer une prévision ultérieure en utilisant la ligne de temps située en dessous du graphique. La couche de la carte peut être ajustée pour se concentrer sur les orages, la pluie ou la neige en utilisant le coin supérieur droit.

Carte météorologique II : Températures maximales de la journée

La carte ci-dessous fournit une vue d'ensemble des températures les plus élevées attendues pour la journée.

Carte météorologique III : Vents et tempêtes

La carte ci-dessus indique les endroits où les rafales de vent les plus rapides sont prévues.

Carte météorologique IV : Alertes orages du jour

La carte ci-dessus met en évidence les alertes orages émises par le DWD pour aujourd'hui. Les zones sous alerte sont colorées en rouge. Les zones sans couleur indiquent aucune alerte.

Carte météorologique V : Alertes orages pour demain

La carte ci-dessus fournit un préavis pour les alertes orages potentielles émises par le DWD pour demain. Les zones sous alerte sont colorées en rouge. Les zones sans couleur indiquent aucune alerte.

Les cartes utilisées sur cette page sont en partie issues de wetter.de, une partie de RTL Allemagne, et de stern. De plus, des cartes de Windy.com ont été intégrées. Ces cartes reposent sur les modèles du "Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme" pour leur affichage et leurs prévisions.

