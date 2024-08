Les petits studios de développement de jeux vidéo ont du mal à rester à flot.

Pendant la pandémie mondiale de COVID-19, le secteur du jeu vidéo a connu une croissance florissante. Cependant, le rythme de cette croissance a depuis Significativement ralenti. En particulier, les petits studios font face à de nombreux défis.

Initialement, le studio allemand Suspicious Games était prêt à lancer son création, "Project Owl" - un jeu d'ordinateur rempli de monstres et de héros, lors du Gamescom. L'équipe avait investi trois ans de travail dans le projet et avait reçu environ 100 000 euros de financement du Fonds bavarois pour le cinéma et la télévision.

Malheureusement, malgré l'investissement considérable, le jeu n'a pas vu le jour sur le marché. "Nous avions dépensé tout notre argent, sans aucune date de sortie à l'horizon", se souvient Dennis Quaisser, le directeur de 33 ans du studio. "Les commandes d'autres studios pour des projets supplémentaires ont cessé de nous maintenir à flot." Au printemps, Quaisser a dû fermer l'entreprise. Malheureusement, Suspicious Games ne sera pas présent à cette année's Gamescom, qui se tiendra à Cologne.

La fermeture de Suspicious Games n'est pas un cas isolé. Le studio munichois Mimimi a sorti son jeu "Shadow Gambit: The Cursed Crew" avant de mettre fin à ses activités, le décrivant comme son "dernier jeu". Des studios comme Flying Sheep de Cologne, Piranha Bytes d'Essen et Threaks de Hambourg ont également connu des difficultés financières ! Threaks, fondé en 2009 et ayant remporté de nombreux prix au fil des ans pour des jeux comme "Retro Invasion", a annoncé que "la fête était finie". La demande de jeux numériques a diminué en raison de taux d'intérêt plus élevés et de coûts de personnel accrus, ce qui a découragé les investisseurs.

Croissance ralentie

Les statistiques de l'industrie du jeu vidéo de l'association Game montrent une baisse de la croissance. En 2021, 749 entreprises de jeux ont été créées en Allemagne, représentant une augmentation de 20 %. En 2023, ce nombre a augmenté de 15 % (atteignant 908 entreprises). Cependant, la croissance n'a augmenté que de 4 % mi-2024, pour atteindre 948 entreprises - une augmentation marginale par rapport à l'année précédente. Il y avait 12 408 employés dans les studios de développement et les éditeurs (éditeurs) en Allemagne, représentant une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente. En 2023, ce chiffre avait augmenté de 7 %.

Maintenant, les petits studios font face à des défis financiers. Bien que les grandes entreprises soient également touchées, les défis sont moins importants que ceux des studios indépendants. En substance, l'industrie du jeu vidéo continue de croître - les avancées technologiques, la demande accrue de jeux sur consoles, ordinateurs et smartphones ont contribué à cette croissance. La pandémie de COVID-19 a servi de stimulus économique pour l'industrie, les gens passant plus de temps à jouer à des jeux numériques chez eux. En 2020, les ventes de jeux et de matériel ont augmenté de 32 %, et en 2021, elles ont augmenté de 17 %. Plus tard, la croissance a ralenti et est maintenant négative - au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires a diminué de 8 %.

L'Allemagne ne représente que environ 5 % du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo à milliards de dollars, les grandes entités corporatives comme Ubisoft et d'autres conglomérats internationaux avec des implantations allemandes fortes prenant la plus grande part. Seuls quelques-uns des plus grands studios allemands peuvent se vanter d'être allemands, comme Crytek de Francfort avec son jeu de tir "Hunt: Showdown 1896".

Les petits studios luttent

Deck 13 de Francfort, avec 90 employés, est l'un des plus grands studios. Selon le directeur général Lars Janssen, l'entreprise a réussi à croître de manière stable. "Notre maison mère française PullUp Entertainment assure notre sécurité financière pour développer des projets à millions d'euros", dit-il. L'entreprise prévoit de maintenir son niveau de personnel mais croissance "très modérément". Le directeur est prudent quant à la situation du marché général maintenant.

Alors que Deck 13, grâce à sa maison mère française, se porte relativement bien, les petits studios indépendants font face à des contraintes financières. L'ancien PDG de Suspicious Games, Quaisser, reconnaît que le marché était appelé à se concentrer après le boom de COVID-19. "Nous avions espéré tenir le coup si les choses se compliquaient", dit-il avec regret, "malheureusement, nos espoirs ne se sont pas réalisés". Quaisser travaille maintenant pour Pixel Maniacs.

L'association allemande de l'industrie du jeu (Game) s'inquiète de la situation actuelle. L'association critique les conditions-cadres défavorables dans d'autres pays, comme la France et le Canada. Le ministère fédéral de l'Économie a suspendu l'acceptation des demandes de financement en mai 2023, et les nouvelles demandes ne peuvent être soumises qu'à partir de janvier 2025. Ce délai est considéré comme un désavantage significatif.

Financement du gouvernement fédéral

Cinquante millions d'euros de financement fédéral sont disponibles pour 2024. Ce financement est destiné aux projets soumis avant mai 2023, avec des versements prévus sur plusieurs années.

Un porte-parole du ministère fédéral de l'Économie est optimiste quant au nombre croissant d'entreprises de jeux et d'employés en Allemagne. Pour 2025, un autre financement fédéral de 50 millions d'euros est prévu. "Considérant la situation budgétaire actuelle très serrée, c'est un succès significatif et un signal important pour l'industrie du jeu", dit-il. L'association Game demande plus de financement, et le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck est prévu comme invité cette année à Gamescom ; il avait déjà visité l'événement l'année dernière.

Le Comité budgétaire du Bundestag a étonnamment décidé l'an dernier d'allouer 100 millions d'euros à Claudia Roth, la commissaire fédérale pour la culture, répartis sur une période de trois ans. Cependant, les 33,3 millions d'euros prévus pour 2024 doivent encore être confirmés. Un porte-parole du bureau de la commissaire fédérale a admis que des discussions étaient en cours avec le ministère fédéral de l'Économie pour mettre en œuvre le plan de financement. "Les questions en jeu sont assez complexes."

Malgré la demande croissante pour les jeux numériques et le secteur du jeu florissant pendant la pandémie, les petits studios ont malheureusement rencontré des difficultés financières. La fermeture de Suspicious Games et d'autres comme Mimimi et Threaks en sont des exemples. La croissance ralentie dans l'industrie du jeu a affaibli la demande et découragé les investisseurs, entraînant moins de commandes et des revenus diminués.

Lire aussi: