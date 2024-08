- Les petits jardins sont également populaires parmi les jeunes

Les jardins familiaux gagnent en popularité auprès des jeunes dans le Land de Saxe-Anhalt. Selon Olaf Weber, président de l'association d'amateurs de jardins du Land, lors d'une audition au Parlement régional, la moyenne d'âge a significativement diminué ces dernières années, passant de presque 64 ans à environ 57 ans. Si certaines associations de jardins familiaux peinent face au vieillissement, la situation n'est pas aussi préoccupante que les prévisions l'avaient laissé entendre en raison des changements démographiques.

La demande a augmenté pendant la période de corona

D'après l'association du Land, plus de 78 200 jardins familiaux sont cultivés en Saxe-Anhalt, qui est la deuxième plus grande association après la Saxe. La demande a augmenté de manière significative pendant la période de corona, mais s'est depuis stabilisée, a souligné Weber. Il est normal que 30 à 40 % renoncent à leur jardin après un certain temps.

Ceux qui cherchent encore un jardin ne rencontrent pas de difficultés pour trouver un endroit en Saxe-Anhalt, à la différence des grandes villes comme Hambourg. Le taux de vacance est compris entre 10 et 12 %. Il peut y avoir de plus grandes différences en termes d'équipement, comme la présence d'une cabane dans le jardin ou d'une connexion à l'eau.

Les jardins familiaux, lieux de cohésion sociale

Il est particulièrement réjouissant de constater qu'environ 2 400 étrangers sont parmi les locataires, a déclaré Weber. Les jardins familiaux sont également des lieux de cohésion sociale. On observe une augmentation de la demande de personnes souhaitant se fournir en fruits et légumes. L'image du jardin trop réglementé avec des règles strictes ne s'applique pas.

La communauté d'amateurs de jardins en Saxe-Anhalt a connu une baisse notable de l'âge moyen grâce à la croissance de la popularité des jardins familiaux auprès des jeunes. Ce changement démographique au sein de la communauté a significativement amélioré sa vitalité, selon Olaf Weber, président de l'association du Land.

De plus, l'intégration de plus de 2 400 étrangers parmi les locataires de jardins familiaux en Saxe-Anhalt a renforcé la cohésion sociale dans la région.

Lire aussi: