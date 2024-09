- Les petits de la famille des Fossa du zoo de Duisburg sont menacés d'extinction

Le zoo de Duisburg a accueilli une paire de bébés Fossa, tous deux classés comme espèces en danger critique. Le zoo a partagé que ces jumeaux, reconnaissables à leur pelage roux foncé distinctif, leurs oreilles rondes et leurs grands yeux ronds, viennent de Madagascar. Les visiteurs du zoo peuvent les apercevoir lors de leurs aventures en plein air autour de la maison des prédateurs.

La mère Fossa âgée de cinq ans, nommée Beroketa, a accueilli ses petits il y a environ huit semaines. Maintenant, ses petits ont quitté leur tanière protectrice pour la première fois. "Au début, leurs aventures en plein air sont assez courtes, mais chaque jour qui passe, ils deviennent plus énergiques et explorent leur environnement plus", a expliqué le soigneur Mike Kirschner.

Les jumeaux n'ont pas encore de nom. "C'est parce que nous n'avons pas encore déterminé leur sexe", a révélé un représentant du zoo. "Les femelles Fossa sont sensibles aux perturbations et ont besoin de beaucoup de repos - nous observons également leur croissance de loin et évitons souvent d'approcher la tanière", a ajouté le soigneur Kirschner.

Selon le zoo, les Fossa adultes peuvent peser jusqu'à 15 kilos, ce qui en fait les plus grands prédateurs de Madagascar. À l'inverse, les bébés Fossa naissent à seulement 100 grammes. Depuis le début de l'élevage en 1980, le zoo de Duisburg a réussi à élever plus de 70 Fossa en danger.

Les Fossa, en tant que prédateurs principaux de Madagascar, font partie de la faune unique et diversifiée de l'île. D'autres espèces en danger, comme les Fossa, sont souvent au centre des efforts de conservation dans le zoo.

Les jumeaux Fossa, malgré leur petite taille à la naissance à 100 grammes, deviendront finalement les plus grands prédateurs de leur Madagascar natale.

