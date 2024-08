Les petits clubs de jardinage sont de plus en plus populaires auprès des jeunes

Les associations d'allotments gagnent en popularité auprès des jeunes dans le Land de Saxe-Anhalt. Selon Olaf Weber, président de l'association d'amateurs de jardinage de l'État, lors d'une audition au Parlement de l'État, elles ont réussi à faire baisser l'âge moyen de manière significative ces dernières années.

L'âge moyen est maintenant d'environ 57 ans, alors qu'il était presque 64 ans il y a quelques années. Si certaines associations d'allotments peinent avec le vieillissement, la situation n'est pas aussi préoccupante que les prévisions démographiques l'avaient prédit. Selon l'association d'État, plus de 78 200 jardins d'allotments sont cultivés en Saxe-Anhalt, ce qui en fait la deuxième plus grande association d'État en Allemagne, après la Saxe. Pendant la période de corona, la demande a augmenté de manière significative, mais elle s'est depuis stabilisée, a souligné Weber. Il est également normal que 30 à 40 pour cent abandonnent leur jardin après un certain temps.

Cependant, ceux qui cherchent encore un jardin n'ont aucun mal à trouver un endroit en Saxe-Anhalt, contrairement aux grandes villes comme Hambourg. Le taux de vacance est compris entre 10 et 12 pour cent. Il peut y avoir de grandes différences en termes d'équipement, comme la présence d'une cabane dans le jardin ou d'une connexion à l'eau.

La baisse de l'âge moyen dans les associations d'allotments, qui était previously d'environ 64 ans, à environ 57 ans grâce à leur popularité croissante auprès des jeunes, a aidé à atténuer les préoccupations concernant le vieillissement de certaines associations, malgré les prévisions démographiques.

Lire aussi: