- Les petites et moyennes entreprises (PME) expriment leurs préoccupations concernant la stabilité en Saxe et en Thuringe.

À la suite des élections récentes en Saxe et en Thuringe, les chefs d'entreprise sont anxieux quant à la stabilité politique et financière des deux États. Les résultats électoraux du dernier dimanche - avec l'AfD en tête en Thuringe et en deuxième position derrière la CDU en Saxe - pourraient potentiellement nuire à la réputation de la région, tant sur le plan national qu'international, selon Marc Tenbieg, membre du conseil d'administration de l'Association allemande des PME (DMB). Il a également exprimé des préoccupations quant à la possibilité que la main-d'œuvre qualifiée soit découragée.

"Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)" ont besoin d'un environnement stable et favorable aux affaires - pas de politiques dépassées d'extrémisme avec des programmes régressifs et antisociaux, a expliqué Tenbieg. La rhétorique pro-PME de l'AfD et de la BSW n'est qu'une "tactique trompeuse pour masquer leur absence de substance en matière de politique économique".

Manifestation de mécontentement envers le gouvernement de coalition

La banque DZ a qualifié la victoire de l'AfD en Thuringe de "signe dévastateur", en particulier sur la scène internationale. Et une alliance potentielle entre la CDU, la gauche et la BSW aurait encore moins de terrain d'entente que la coalition de Berlin "trafic lumineux". "Les décisions progressistes ne sont pas probables."

L'Association allemande de la mécanique (VDMA) a considéré les résultats électoraux comme "un indice clair de mécontentement envers le gouvernement de coalition". L'association a réaffirmé que les entreprises de mécanique sont très orientées vers les exportations. "Pour cela, nous avons besoin d'une politique visionnaire et basée sur des faits qui attire les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs, et non qui les décourage", a déclaré le président de l'association régionale de l'Est, Alexander Jakschik.

Le conseil d'administration de la DMB a appelé toutes les forces démocratiques à collaborer. Tenbieg : "Les élections régionales dans deux États fédéraux ne doivent pas servir de modèle pour l'ensemble du pays". L'association représente environ 27 000 petites et moyennes entreprises avec plus de 650 000 employés.

