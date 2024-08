- Les petites entreprises du secteur du jeu succombent à la pression

Gamescom aurait dû être la grande présentation : Le studio allemand de premier plan Suspicious Games, dirigé par Dennis Quaisser, avait l'intention de présenter son "Project Owl", un jeu PC bourré d'action avec des créatures mythiques et des arcs narratifs de personnages. Son équipe y a travaillé pendant trois ans, avec le soutien financier d'environ 100 000 euros de la part du Fonds bavarois pour le cinéma et la télévision.

Cependant, une révélation brutale a suivi : "L'argent était épuisé et une sortie sur le marché n'était pas imminente", se souvient Quaisser, alors âgé de 33 ans. "Les commandes d'autres studios pour divers projets ne nous ont pas non plus permis de nous soutenir." Au printemps, le studio a mis fin à ses activités. Cette semaine, l'événement mondial le plus important du secteur du jeu vidéo, Gamescom, se tient à Cologne - sans Suspicious Games.

Les petits studios peinent

La fermeture du studio n'était pas un cas isolé : Mimimi de Munich a sorti "Shadow Gambit: The Cursed Crew" avant de le retirer - affirmant qu'il s'agissait de leur dernier projet. Flying Sheep de Cologne, Piranha Bytes d'Essen et Threaks de Hambourg ont également connu des revers de fortune. "Les temps difficiles sont révolus", se plaint Threaks, un studio primé fondé en 2009. Après le boom de Corona, la demande a diminué, et les taux d'intérêt plus élevés et les dépenses de personnel ont découragé les investisseurs.

Ralentissement de la croissance de l'industrie

Les statistiques de l'industrie du jeu vidéo montrent un ralentissement de la croissance. En 2021, le nombre d'entreprises de jeux vidéo en Allemagne a augmenté de 20 % pour atteindre 749, suivi d'une augmentation de 15 % pour atteindre 908 en 2023, et d'une augmentation modérée de 4 % pour atteindre 948 mi-2024. Le nombre d'employés dans les studios de développement et les éditeurs a augmenté pour atteindre 12 408 en Allemagne, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente et de 7 % en 2023.

Cependant, les petits studios semblent épuisés. Les grandes entreprises rencontrent également des revers, mais moins importants que les studios indépendants.

Dans l'ensemble, l'industrie continue de prospérer : les opportunités technologiques émergentes et la demande croissante signifient qu'il y a beaucoup de jeux sur consoles, PCs et smartphones. Les années Corona ont servi de stimulus numérique pour les jeux, les gens ayant plus de temps à la maison pour se divertir. Les revenus des jeux et du matériel ont augmenté de 32 % en 2020 et de 17 % en 2021, mais la croissance a diminué et des pertes ont suivi dès la première moitié de 2024, avec une baisse des revenus de 8 %.

Une présence allemande mineure dans le secteur du jeu

Le secteur du développement de jeux vidéo en Allemagne ne représente qu'une petite part du gâteau milliardaire, avec environ 5 % des revenus attribués aux jeux développés en Allemagne. Des corporations comme Ubisoft ("Anno 1800") détiennent la part du lion, en tant qu'entreprises internationales avec de fortes branches en Allemagne. Seuls quelques grands studios domestiques existent, comme Crytek de Francfort avec le jeu de tir "Hunt: Showdown 1896". De nombreux petits studios parsèment le paysage.

Les studios propriété de étrangers se portent mieux

Deck 13 de Francfort compte 90 employés. Le PDG Lars Janssen souligne que leur maison mère française, PullUp Entertainment, finance leurs projets d'une valeur de millions d'euros. Ils n'envisagent pas de licenciements, mais prévoient plutôt une expansion modérée. Janssen ajoute qu'ils font preuve de prudence compte tenu des tendances actuelles du marché.

Alors que Deck 13 occupe une position relativement forte grâce à sa propriété française, les petits studios indépendants luttent contre les contraintes financières. Dennis Quaisser, ancien PDG de Suspicious Games, admet que la consolidation du marché après le pic de Corona était un développement prévisible. "Nous avons espéré pouvoir surmonter la tempête lorsque les choses ont tourné - hélas, cet espoir ne s'est pas réalisé", dit Quaisser, maintenant membre du personnel de Pixel Maniacs.

L'association du jeu vidéo s'inquiète de cette dynamique. L'association critique les conditions commerciales défavorables dans d'autres pays comme la France et le Canada. Le ministère fédéral de l'Économie a mis fin aux demandes de financement en mai 2023 et ne permet de nouvelles soumissions qu'à partir de 2025.

Cinquante millions d'euros de financement fédéral sont prévus pour 2024. Cependant, tout ce financement sera dirigé vers les projets soumis avant mai 2023 et sera réparti progressivement sur plusieurs années.

Un porte-parole du ministère fédéral de l'Économie considère l'expansion continue du nombre d'entreprises de jeux vidéo et d'employés en Allemagne comme un développement positif. D'ici 2025, 50 millions d'euros de financement fédéral seront à nouveau disponibles. "Dans le contexte économique actuel, il s'agit d'un exploit et d'un signal vital envers l'industrie du jeu vidéo", affirment-ils. L'association du jeu vidéo réclame un financement plus important. Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) est prévu comme invité cette année à la Gamescom ; il a également visité l'événement l'année dernière.

