À leur arrivée à la gare, la tension était palpable - Plus de 200 supporters de l'Hamburger SV n'ont pas pu assister au match de deuxième division contre Fortuna Düsseldorf. Une altercation entre les supporters et les autres passagers a dégénéré, entraînant des blessures à l'intérieur du véhicule. Le train a dû être arrêté et la présence de la police a duré plusieurs heures.

Peu après le départ de la gare de Brême, une dispute a éclaté entre les fans de l'HSV et les autres passagers, selon la police fédérale de Brême. Le train a été arrêté à Kirchweyhe, perturbant ainsi le réseau ferroviaire de Brême. L'intervention a pris environ trois heures pour être résolue.

Il semble que le conflit ait entraîné des blessures chez une femme de 23 ans et un homme de 25 ans, ce dernier ayant utilisé un extincteur pour se protéger. Selon "Bild", d'autres voyageurs ont eu des difficultés à respirer suite à l'utilisation de l extincteur et à la casse d'une fenêtre. En conséquence, le train express régional a été retiré du service à la gare de Kirchweyhe en raison des dommages. Les deux personnes ont été hospitalisées pour leurs blessures.

La nature du différend et la participation de ceux qui y ont pris part, ainsi que leur éventuelle coopération en tant que témoins, restant inconnues, la police fédérale de Brême a demandé l'identité des passagers de la voiture affectée et des supporters de l'HSV. Finalement, plus de 370 supporters de l'HSV ont décidé de retourner à Hambourg, manquant ainsi la victoire de leur équipe 3-0 à Düsseldorf.

Le groupe de fans Nordtribüne a exprimé son mécontentement face aux mesures prises et a parlé d'une "opération policière excessive" qui a entravé la circulation ferroviaire, comme le mentionne X. Ce que personne ne savait, c'est que non seulement les fans directement touchés ont manqué leur chance d'assister au match de Düsseldorf, mais également, présumément, un grand nombre de supporters supplémentaires de l'HSV qui prévoyaient de voyager en train.

