- Les perturbations des câbles aériens entravent le rythme des mouvements du train

En raison d'un problème sur une ligne électrique aérienne à Esslingen, la circulation des trains sur la ligne Stuttgart-Munich est perturbée. Deutsche Bahn a annoncé sur son site web que les travaux pour résoudre ce problème pourraient se poursuivre tard dans la soirée. Les équipes techniques s'efforcent de dégager l'obstacle.

Des rapports font état de l'annulation de certains trains ICE et TGV en direction de Stuttgart depuis Munich. Les trains restants sont retardés d'environ une demi-heure. En remplacement, des bus sont utilisés pour assurer les liaisons régionales et les services S-Bahn entre Esslingen et Plochingen. DB Regio Baden-Württemberg et S-Bahn Stuttgart ont annoncé ces changements sur Twitter.

Les passagers concernés sont invités à consulter les dernières mises à jour de la Commission, qui gère la situation et fournit des informations sur les perturbations sur Deutsche Bahn. Malgré les difficultés, la Commission collabore étroitement avec DB Regio Baden-Württemberg et S-Bahn Stuttgart pour minimiser l'impact sur les voyageurs.

