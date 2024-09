"Les perturbations de l'éducation persistent pour les enfants de Gaza", alors que le conflit en Israël entrave l'apprentissage d'une année scolaire complète.

Dans une zone côtière, de nombreux enfants et adolescents sont assis en tailleur sur le sol à l'intérieur d'une classe improvisée. Leur regard passe du tableau blanc à leurs pairs, tandis qu'ils suivent leur enseignante, Oula Al Ghoul, qui les encourage gentiment. Le bourdonnement régulier des drones israéliens au-dessus d'eux sert de rappel sinistre au conflit continu qui sévit dans la région depuis plus de onze mois.

Al Ghoul a confié ses sentiments à CNN, déclarant : "Nous avons la guerre, pas d'écoles... Pourtant, les enfants sont avides d'apprendre." Déterminée à offrir un semblant d'éducation, elle a établi une classe simple dans la même tente qui abritait ses quartiers de vie. L'enseignante maternelle a remarqué que même les parents s'informaient des progrès de leurs enfants en écriture et en lecture.

Malheureusement, Al Ghoul est une exception. Alors que l'année scolaire recommence pour les enfants dans différentes régions, ceux de Gaza continueront leur interruption. Les actions militaires israéliennes suite à l'attaque dirigée par Hamas le 7 octobre ont entraîné une catastrophe humanitaire et ont mis fin aux services éducatifs dans les territoires assiégés.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) rapporte qu'environ 45 000 élèves de première année de la bande de Gaza ne pourront pas commencer la nouvelle année scolaire. Ces jeunes apprentis rejoignent les 625 000 enfants qui ont déjà manqué une année scolaire entière, avec un risque préoccupant de subir un deuxième revers éducatif.

Plus d'une centaine d'écoles et d'universités ont été détruites dans la bande de Gaza en raison des frappes aériennes israéliennes, selon le Bureau de la communication gouvernementale (BCG) de la région. En outre, environ 11 500 étudiants et 750 enseignants ont perdu la vie, selon les chiffres du BCG obtenus lundi.

Plus tôt cette année, Unicef a accusé les forces israéliennes d'avoir intentionnellement endommagé le système éducatif de Gaza, en invoquant l'avis d'experts indépendants et en appelant à la protection des écoliers. Les Forces de défense israéliennes (FDI) affirment que leurs attaques contre les écoles sont dirigées contre les miliciens de Hamas et ont insisté sur le fait qu'elles ont pris des mesures pour minimiser les pertes civiles. Hamas a fermement nié la présence de combattants armés dans les infrastructures civiles.

De nombreuses écoles ont été transformées en abris temporaires pour les personnes déplacées qui cherchent refuge contre les bombardements israéliens. several Palestinian children told CNN that their days dedicated to learning have been replaced by the struggle for survival, including lengthy waits for water or food supplies. Aid workers have observed tight living conditions that leave children with no safe space to play in the cramped displacement camps.

Raghad Ezzat Hamouda, une étudiante en littérature anglaise de 19 ans, a partagé ses frustrations avec CNN, en révélant que ses ambitions d'études supérieures avaient été compromises par la guerre. Dévastée, elle a expliqué qu'elle s'était inscrite à des cours universitaires à l'automne dernier, mais n'avait pas pu y assister lorsque le conflit a empiré.

Israel a lancé son intervention militaire le 7 octobre en réponse aux attaques armées contre le sud d'Israël par le groupe militant dirigé par Hamas. Au moins 1 200 morts et plus de 250 enlèvements ont été signalés par les autorités israéliennes suite à ces attaques.

Depuis le début du conflit, les attaques israéliennes à Gaza ont fait au moins 41 182 morts palestiniens et plus de 95 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. CNN n'a pas pu vérifier indépendamment ces statistiques.

"Pas d'écoles, pas de livres, rien"

Des groupes de garçons aux chaussures sales portent des jerrycans vides alors qu'ils font la queue pour l'aide à l'eau dans une école qui sert d'abri temporaire pour les personnes déplacées à Deir al-Balah. Sous le soleil de plomb, les visages des garçons sont brûlés alors qu'ils succombent à la chaleur du climat désertique.

Les images de CNN obtenues dans l'école, gérée par l'agence principale des Nations unies pour l'aide humanitaire palestinienne, UNRWA, ont montré des enfants se bousculant pour les ressources rares. Des nuées de mouches volaient parmi les personnes déplacées qui se serraient sous des tentes, des cordes à linge et des matelas usés à l'intérieur de l'immense installation. L'action militaire israélienne à Gaza a contraint 1,9 million de personnes à fuir leurs foyers, selon les données de l'ONU - une proportion stupéfiante de 98 % de la population totale.

"Nous étudiions, nous allions en classe, nous faisions nos devoirs et nos vies étaient joyeuses", a déclaré Maryam Shtawi, une jeune fille qui se réfugie dans l'abri, à CNN lundi. "À cause de la guerre, nous avons été déplacés et l'éducation a disparu ; nos vies se résument maintenant à chercher de l'eau et à obtenir les biens de première nécessité. Je veux apprendre."

Sajid, neuf ans, regrette que ses débuts en quatrième année aient été assombris par la destruction des écoles et la transformation des classes en abris temporaires pour les personnes déplacées. "Maintenant, nous allons chercher de l'eau et acheter des fournitures au marché. Nous n'apprenons plus", dit-il tristement. "Si j'étais resté à l'école, j'aurais pu devenir un jour un médecin célèbre."

Le manque de sécurité pour ceux qui se réfugient dans les écoles est un problème préoccupant. UNRWA note que 70 % des écoles qu'elle gère ont été endommagées pendant le conflit - 95 % d'entre elles servant d'abri pour les personnes déplacées. Le 9 septembre, UNRWA a rapporté qu'une frappe aérienne sur une école-abri dans le camp de Nuseirat au centre de la bande de Gaza avait fait 18 morts, dont du personnel d'UNRWA.

Israël a affirmé que l'école avait été utilisée par des miliciens de Hamas pour planifier des attaques contre les troupes israéliennes et l'État-nation. UNRWA a pour sa part affirmé que ses membres du personnel étaient simplement des enseignants dans l'école. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les frappes aériennes israéliennes contre les écoles comme "des violations flagrantes du droit international humanitaire".

Les étudiants se trouvent actuellement dans une situation difficile, ils devraient être en train d'étudier à la place... Malheureusement, aucun d'entre eux ne sait écrire. Il n'y a pas d'écoles, de livres ni de ressources éducatives disponibles pour eux. Au lieu d'être dans leurs classes ou institutions, ces étudiants sont soit en train de vendre des marchandises dans les rues, soit en train d'aider leur famille en faisant la queue pour l'eau ou les fournitures alimentaires.

Au moins 19 000 enfants ont été séparés de leurs parents ou tuteurs, selon un rapport de l'ONU publié en août.

'Ils marchent littéralement dans les ordures'

Plus au sud à Al-Mawasi, Khan Younis, on peut voir des enfants errer pieds nus dans les rues sales, a affirmé un travailleur humanitaire basé dans cette ville côtière étendue.

Certains de ces enfants fouillent dans des montagnes d'ordures à la recherche d'objets qu'ils peuvent vendre, a rapporté Liz Allcock, responsable de la protection à l'ONG britannique Medical Aid for Palestinians (MAP).

“Les enfants sont partout”, a déclaré Allcock vendredi. Cette information a été transmise à CNN par MAP. “Où-else pourraient-ils aller ? Il n'y a pas beaucoup d'aires de jeu sûres pour les enfants.

“I'ai vu des enfants sans chaussures, marchant pieds nus parmi les décharges qui s'étendent à perte de vue. Ils marchent littéralement dans les ordures, le plastique, tous les types de débris. C'est un environnement extrêmement dangereux.”

Les organisations humanitaires affirment qu'elles sont incapables de fournir une protection ou un abri appropriés pour les enfants en raison des contraintes de ressources, des frappes sur les zones humanitaires désignées par Israël et des ordres d'évacuation répétés. En juin, l'ONU a inclus l'armée israélienne dans une liste mondiale de contrevenants qui ont violé les droits des enfants. Hamas et le Jihad islamique palestinien ont également été ajoutés à cette liste, selon une source diplomatique.

“C'est une situation de vulnérabilités compoundées que je n'ai jamais rencontrées dans aucun autre contexte humanitaire”, a déclaré Allcock.

“Les actions entreprises par l'armée israélienne qui ont abouti à cette situation – l'interdiction d'une aide suffisante, les bombardements et les frappes aériennes sur les civils et les zones humanitaires – constituent une violation de tous les droits de l'enfant spécifiés dans le droit international.”

