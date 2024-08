- Les perturbations à venir sur la Nordbahn résultant de projets de construction

Attention aux voyageurs utilisant les services RB61 et RB71 de la ligne Nord. Des annulations de trains sont possibles, ainsi que des retards pour certains d'entre eux, tandis que d'autres pourraient partir en avance sur l'horaire annoncé, selon l'annonce de la ligne Nord. En cas de perturbation, les passagers devront emprunter un bus de substitution (EV) ou utiliser l'option S-Bahn.

À partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 septembre, il n'y aura pas de trains de nuit entre Hambourg et Wrist/Itzehoe. Du 2 au 6 septembre, le train de 04:09 AM d'Itzehoe à Elmshorn sera retardé de six minutes. Du 12 au 15 septembre, divers trains de soirée et de matinée entre Hambourg et Elmshorn/Wrist seront supprimés. Les 16 et 17 septembre, certains trains de nuit entre Hambourg et Itzehoe/Wrist partiront avec des horaires révisés. Enfin, du 23 au 26 septembre, certains trains de nuit entre Hambourg et Elmshorn/Wrist seront complètement annulés.

La ligne Nord a annoncé que les perturbations existantes seront renforcées par des annulations et des retards supplémentaires pour les trains de nuit entre Hambourg et Wrist/Itzehoe du 23 au 26 septembre. Les voyageurs doivent s'attendre à d'autres modifications de leur horaire de train de nuit pendant cette période.

