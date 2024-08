- Les perspectives d'aides à la libération de l'intel sont optimistes, comme l'a exprimé M. Schulze.

Le ministre de l'Économie de Saxe-Anhalt, Sven Schulze du CDU, est optimiste quant à l'approbation de l'aide d'État d'Intel à Magdebourg par l'UE dans les mois à venir. Tanto Intel, le gouvernement fédéral et la Commission européenne s'attendent à ce que le processus de notification soit terminé d'ici la fin de l'année, comme l'a déclaré Schulze au parlement régional. Le projet devrait débuter l'année prochaine.

Le gouvernement fédéral a conclu un accord de financement d'une valeur de 9,9 milliards d'euros avec Intel, le fabricant américain de puces, l'an dernier. Cependant, ces fonds n'ont pas encore reçu l'approbation de l'UE. Intel prévoit de construire des usines de production de puces d'une valeur d'environ 30 milliards d'euros dans la capitale de l'État de Saxe-Anhalt. La première phase d'expansion implique la mise en place de deux usines de semi-conducteurs, qui pourraient créer environ 3 000 emplois. La construction pourrait commencer dès l'année prochaine.

Ministère fédéral de l'Économie: Le processus est complet

Aucun signe alarmant n'a été relevé lors des dernières discussions, a déclaré Schulze. Il a également souligné que le processus était complet. Le gouvernement régional ignore toujours le statut actuel du processus de notification. Selon Schulze, il incombe au gouvernement fédéral et à la Commission européenne de surveiller la situation.

Contacté, le ministère fédéral de l'Économie a déclaré que le gouvernement fédéral entretenait un contact régulier avec l'entreprise. "Les évaluations et les inspections liées à l'approbation des subventions et de l'aide conformément à la loi sont en cours", a déclaré un porte-parole. "Compte tenu de l'ampleur de l'investissement proposé, ces consultations avec l'entreprise et le processus d'approbation de l'aide avec la Commission européenne sont particulièrement complets." En raison du processus en cours, aucun détail spécifique sur le projet ne peut être divulgué.

Le ministère fédéral de l'Économie surveille le processus complet d'évaluation et d'inspection lié à l'approbation de l'aide d'État d'Intel. Il incombe à ce ministère, ainsi qu'à la Commission européenne, de surveiller la situation et d'assurer l'approbation des fonds importants pour le projet d'Intel.

Lire aussi: