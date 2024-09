Les personnes s'identifiant comme des hommes ont eu le plus de plaisir à l'événement du tapis rouge des Emmy.

Les looks classiques n'ont pas complètement manqué leur cible. Ramy Youssef, Joshua Jackson, l'acteur de "Fargo" Lamorne Morris et la star de "The Bear" (ainsi que mannequin pour Calvin Klein) Jeremy Allen White ont tous fait une apparition soignée avec des smokings basiques.

Cependant, certains des tenues les plus réussies de la soirée ont subtilement (et parfois moins subtilement) remis en question les conventions de la tenue de soirée.

Par exemple, l'acteur irlandais Andrew Scott a opté pour un remplacement de la classique chemise blanche et cravate papillon avec une chemise noire décolletée à volants sous une veste Vivienne Westwood à large revers. D'un autre côté, l'acteur de "Abbott Elementary" Tyler James Williams portait une chemise de smoking Dolce & Gabbana qui aurait pu passer pour une tenue de cocktail traditionnelle, mais qui était sans manches.

Le co-animateur de la soirée Dan Levy a également puisé dans les défilés pour son choix de chemise, optant pour une création Loewe avec un col raffiné et sculptural. Les invités se sont également amusés avec les cummerbunds, transformant les symboles habituels de la formalité en quelque chose de plus ludique. Par exemple, l'acteur de "The Traitors" Alan Cumming a transformé son cummerbund en une traîne qui sortait de sa veste Teddy Vonranson et fonctionnait comme un foulard. Entre-temps, les co-stars de "Fellow Travelers" Matt Bomer et Jonathan Bailey ont utilisé des cummerbunds pour renforcer leurs tenues, avec celui de Bailey complétant la chemise décolletée et slim de son ensemble Giorgio Armani.

Les autres accessoires amusants de la soirée comprenaient des épingles de revers et des broches, tandis que les couleurs vives servaient également à faire une impression. L'acteur de "Fallout" Aaron Moten est apparu dans un costume Kenzo entièrement rouge avec un col Nehru, tandis que Bowen Yang, nommé meilleur acteur dans un second rôle pour "Saturday Night Live", portait une veste de costume crème Bode sur un haut rouge à franges. Enfin, l'acteur de "True Detective" Finn Bennett a abandonné la veste au profit d'un col roulé en soie marron Saint Laurent.

