Les personnes qui ne protègent pas leurs biens risquent d'être tenues responsables de tout dommage causé par d'autres personnes.

Ignorer la règle de la ceinture de sécurité dans un véhicule peut vous faire supporter l'ensemble des dommages après un accident, comme l'a démontré une récente décision de justice.

Les ceintures de sécurité dans les véhicules sont essentielles pour la survie. Les passagers des véhicules où le port de la ceinture de sécurité est obligatoire doivent attacher leur ceinture pendant le conduite. Négliger cela peut vous rendre responsable de vos propres dommages. Même si votre négligence cause des préjudices à d'autres passagers, vous pourriez encore être tenu responsable. Cela a été confirmé par un récent verdict de la Cour d'appel (OLG) de Cologne. (Affaire No.: 3 U 81/23, pas encore définitive)

L'assurance réclame une indemnisation auprès du passager négligent

Cette situation concernait un grave accident de la route impliquant un passager à l'arrière qui ne portait pas de ceinture de sécurité, causant des blessures graves au passager avant. L'assurance de l'autre conducteur a cherché à récupérer 70% des sommes déjà versées pour les soins médicaux, ainsi que les obligations futures.

Ils ont soumis un rapport d'expert attribuant les graves blessures au dos et à la poitrine du passager arrière à son non-port de la ceinture de sécurité. L'assurance a ensuite déposé une plainte.

La position de la cour sur la responsabilité

En principe, la Cour d'appel de Cologne a jugé que les passagers de véhicules qui ignorent la règle de la ceinture de sécurité (Article 21a, Paragraphe 1 du Code de la route) peuvent être tenus responsables non seulement de leurs propres dommages, mais aussi de blesser d'autres passagers. Cependant, dans ce cas précis, la plainte de l'assurance a été rejetée.

Le conducteur de l'autre voiture, qui a été victime de l'accident, était très en dessous de la limite légale (1,76% d'alcool dans le sang) et roulait à une vitesse plus de deux fois supérieure à la limite autorisée - entre 150 et 160 km/h au lieu des 70 km/h autorisés. Ce comportement irresponsable, grossièrement négligent et irrespectueux a conduit l'OLG Cologne à déterminer que la responsabilité du passager non ceinturé dans ce cas était secondaire.

Le refus du passager de porter une ceinture de sécurité pendant l'accident a conduit l'assurance à tenter de récupérer les coûts liés aux blessures et aux soins médicaux futurs de l'individu. Cette situation met en évidence l'importance de l'assurance automobile, qui couvre de tels événements imprévus.

De plus, il a été souligné lors du procès que négliger la règle de la ceinture de sécurité peut potentiellement rendre le passager responsable non seulement de ses propres dommages, mais aussi de blesser d'autres passagers, mettant en évidence l'importance de respecter les réglementations de sécurité lorsqu'on se trouve dans un véhicule motorisé.

