- Les personnes qui luttent contre la pauvreté sont touchées de manière disproportionnée par la chaleur.

Lorsqu'il s'agit de chaleur et de vulnérabilité, le facteur crucial est votre situation financière, comme le souligne Julio Díaz Jiménez, professeur à l'Institut de santé Carlos III de Madrid, dans le "Guardian". "Une vague de chaleur n'est pas la même expérience si vous vivez dans une résidence universitaire avec trois autres personnes et pas de climatisation, comparé à vivre dans une villa avec une piscine et la climatisation", souligne-t-il.

Canicules mortelles

En 2020, Jiménez a étudié les effets de la chaleur excessive sur différents districts de Madrid. Les résultats ? Seules trois des dix-sept districts ont un impact sur les taux de mortalité. Les personnes touchées vivent dans des districts avec des niveaux de revenu inférieurs à la moyenne. En analysant l'ensemble du pays, il est parvenu à la même conclusion.

La corrélation va au-delà du logement. Les personnes à faibles revenus ont plus de mal à obtenir des logements bien équipés. Ils possèdent également moins de climatiseurs et partagent souvent des espaces de vie avec plusieurs personnes. La pauvreté a également un impact négatif sur la santé et le système immunitaire.

L'Europe a connu un nombre croissant de canicules depuis le début du siècle. Selon les Nations unies, les températures en Europe augmentent plus rapidement que dans les autres continents, entraînant des conséquences mortelles.

Une étude récente publiée dans "Nature Medicine" prévoit environ 47 690 décès liés à la chaleur en 2023. Bien que ce soit une estimation, les chercheurs insistent dans "Nature Medicine" que, avec une probabilité de 95 %, le nombre de décès liés à la chaleur en Europe cette année sera compris entre 28 800 et 66 500. Le ministère fédéral allemand de la Santé estime à environ 3 200 le nombre de décès liés à la chaleur en Allemagne pour 2023.

