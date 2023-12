Les personnes qui concluent des contrats d'art d'une valeur d'un million de dollars pour les super riches

Elle travaille principalement sur commande.

Universitaire en art jusqu'à l'âge de 30 ans, Schiff avait pour ambition initiale de devenir professeur d'art. Mais, comme elle le raconte, ses parents lui ont coupé les vivres et elle a dû gagner sa vie.

Elle est conseillère professionnelle en art depuis 2002 et dirige aujourd'hui sa propre société, SFA Advisory, basée à New York.

"C'est ce que j'aime faire, toute la journée, tous les jours", dit-elle. "Vous voulez faire partie de l'histoire de l'art.

Au bout du fil depuis New York, elle est encore toute excitée par le vernissage qui a eu lieu la veille au soir dans les nouveaux locaux de la Pace Gallery à Chelsea. "Et les Who ont joué ! s'exclame Schiff.

Par la suite, elle a envoyé un texto au PDG de Pace, Marc Glimcher, l'un des marchands d'art les plus puissants et les plus compétents au monde, pour lui proposer de devenir son conseiller artistique.

En quoi consiste exactement le travail d'un conseiller en art ? En termes simples, il conseille un collectionneur sur ce qu'il doit acheter et où le trouver. Il aide à négocier des affaires et enchérit pour le compte de ses clients lors des ventes aux enchères. Il aide également à gérer les collections, les prêts, les expositions et les legs, et présente les collectionneurs aux galeries et aux artistes.

Susannah Pollen, conseillère en art à Londres depuis 2004, considère toujours le monde de l'art - même international - comme relativement petit. Mais c'est devenu un énorme business, avec des ventes d'art mondiales estimées à 67,4 milliards de dollars en 2018, selon le rapport annuel de Clare McAndrew d'Arts Economics.

Comme le dit l'homme d'affaires américain et désormais conseiller Steven Murphy : L'accès à l'art est devenu "aussi omniprésent que la musique ; l'internet a changé la donne". Au cours des 20 dernières années, les grandes foires d'art se sont multipliées. Les "méga marchands" - Gagosian, David Zwirner, Hauser & Wirth et Pace - ont désormais des galeries réparties dans le monde entier. En conséquence, une "nouvelle race" de conseillers en art a proliféré, et l'un d'entre eux a suggéré qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 100 rien qu'à Londres.

Mme Schiff explique que lorsqu'elle a commencé, il n'y avait pratiquement pas de conseillers en art. Aujourd'hui, elle en rencontre de nouveaux tous les jours. Il est intéressant de noter que la plupart d'entre eux sont des femmes, dont environ 80 % figurent dans le répertoire de l'Association of Professional Art Advisers (Association des conseillers professionnels en art ).

Le fait d'être diplômé en histoire de l'art, d'avoir de l'expérience dans les salles de vente et, ce qui est peut-être le plus important, de savoir où l'on peut trouver les choses (par exemple, qui possède ce Picasso ou ce triptyque de Francis Bacon) a manifestement une valeur croissante.

Un moment décisif pour le secteur a eu lieu en 2016 : Sotheby's a acquis Art Agency, Partners, un petit cabinet de conseil privé à New York. L'agence avait été fondée deux ans auparavant par Amy Cappellazzo et Allan Schwartzmann, tous deux admirés pour leurs connaissances et leur sens des affaires. Sotheby's a payé un prix stupéfiant : 50 millions de dollars, plus 35 millions de dollars d'incitations à la performance. Art Agency, Partners avait apparemment une liste de clients à faire pâlir.

Schiff se souvient s'être réveillé ce matin-là en entendant la nouvelle. "F*** me ! Je veux être Amy Cappellazzo !

"Quelle putain de décision !", s'exclame-t-elle au bout du fil. "Les conseillers artistiques ont donc de la valeur. Quel énorme soutien - 85 millions de dollars !" Elle a immédiatement appelé Cappellazzo pour la féliciter.

Murphy, qui a été directeur général de Christie's entre 2010 et 2015 et qui dirige aujourd'hui sa propre société de conseil en art, Murphy & Partners, affirme qu'il faut choisir un conseiller en art avec autant de soin que l'on choisit "son banquier, son avocat, son médecin ou son psychanalyste personnel". L'un de ses clients qualifie l'agence de "psy de l'art".

"Le monde de l'art a explosé et, comme toute autre entreprise, pourquoi ne pas avoir un guide de confiance pour vous aider", explique M. Murphy en filant la métaphore. "Vous iriez faire un safari à cheval au Botswana sans avoir en face de vous quelqu'un qui non seulement a déjà parcouru ce chemin, mais qui l'adore ?

"C'est donc la jungle là-bas ?" suggère-je. Il acquiesce en souriant.

Murphy ne se laisse pas entraîner à parler d'argent. En tout cas, pas trop. Le service "est vraiment sur mesure" et "les honoraires varient énormément". Un tiers de ses clients sont américains, un tiers européens et un tiers asiatiques. Ce qui est clair, c'est que certains d'entre eux ont des dizaines de millions de dollars à dépenser. "Nous avons la chance que certains de nos clients collectionnent des chefs-d'œuvre", affirme M. Murphy.

Lorsque je le presse, il mentionne la négociation de la vente privée d'un paysage de Monet à 25 millions de dollars à un collectionneur asiatique. Et la vente rapide d'un petit portrait de Francis Bacon, pour 4 millions de dollars, à un autre acheteur. Dans le cas du portrait de Bacon, le client souhaitait vendre "très rapidement pour des raisons personnelles".

L'affaire a été conclue en deux semaines.

Le fait est que nous avons rarement l'occasion d'avoir un aperçu des rouages du marché de l'art. Pollen, qui est conseillère en art depuis plus longtemps que la plupart des gens, affirme qu'il s'agit d'un "secteur très peu réglementé". Elle est favorable à une plus grande transparence et à un code de déontologie.

Pollen travaille en free-lance depuis son domicile de Notting Hill, à Londres, principalement sur la base d'un contrat annuel. Sa clientèle actuelle est restreinte - moins de 20, dit-elle, en refusant de les nommer. "La discrétion est primordiale à 100 %", ajoute-t-elle. Mais Pollen parvient toujours à transmettre l'excitation de la chasse - traquer des œuvres d'art et les obtenir à un bon prix.

Pollen est "à l'écoute" d'une petite poignée de clients de longue date ; "il faut qu'il y ait un dialogue ; il faut qu'ils aiment l'art". Pour elle, il est essentiel que "ces clients s'engagent réellement. Ils réagissent", dit-elle avec insistance. Une autre partie importante de son travail consiste à empêcher les clients de payer trop cher et à leur conseiller "ce qu'il ne faut pas acheter".

Pollen a passé près de 22 ans chez Sotheby's, où elle a été nommée directrice principale de Sotheby's Europe et responsable de l'art britannique du XXe siècle. Un des faits marquants de sa carrière a été la vente, en 1990, de "La Crucifixion" de Stanley Spencer pour 1,3 million de livres sterling (1,6 million de dollars) - un record à l'époque pour un artiste britannique moderne (bien qu'il ait été éclipsé depuis longtemps par Lucian Freud, Francis Bacon et d'autres artistes).

En tant que conseillère artistique, Pollen a fait une offre de 5 millions de livres (6,1 millions de dollars) pour un tableau de Peter Doig lors d'une vente aux enchères pour un client, mais elle a été surenchérie de justesse. Elle ne citera pas le nom du tableau, mais dira avec dépit qu'il vaut probablement aujourd'hui 25 millions de livres sterling (31 millions de dollars).

Pollen est enthousiasmée par un nouveau projet en particulier. Elle vient d'obtenir le premier accès à une extraordinaire collection privée d'art britannique des années 1930 et 1950, comprenant des œuvres du peintre anglais Ben Nicholson, de la sculptrice Barbara Hepworth et d'autres, dont certaines n'ont pas été vues depuis environ 80 ans. Elle estime la valeur de l'ensemble à 20 millions de livres sterling (25 millions de dollars) et conseillera le client sur la meilleure façon de le vendre - à titre privé, par l'intermédiaire d'une maison de vente aux enchères ou en donnant certaines œuvres à la nation en échange d'un allègement fiscal.

Jo Baring, ancienne directrice de Christie's, travaille également à domicile, à Notting Hill. Elle est conseillère indépendante depuis 2013 et a également "une poignée de clients à long terme".

"Ils ne veulent pas d'hommes à tout faire, ils veulent votre avis", dit-elle, ajoutant avec un certain sens de l'euphémisme anglais : "Les collectionneurs sérieux peuvent être très exigeants.

Fait inhabituel pour une conseillère en art, Mme Baring est prête à parler de l'un de ses clients, qu'elle a hérité de M. Pollen.

Elle décrit Chris Ingram, grand collectionneur britannique d'art moderne britannique et contemporain, comme un homme d'affaires avisé et un collectionneur passionné et obsessionnel. "Au début, il pensait que c'était amusant", dit-elle. "Il ne se rendait pas compte qu'il nageait avec des requins.

Ingram a admis à Baring qu'il s'était laissé emporter par les enchères. Il y a eu une "chasse passionnée" à la "Walking Madonna", un chef-d'œuvre en bronze d'Elizabeth Frink. Il a fait une première offre pour l'une de ces trois sculptures chez Christie's en 2002, mais ne l'a pas obtenue ; elle a été vendue pour 182 000 livres sterling. Il a eu plus de chance la deuxième fois, en 2006, mais a payé 377 000 livres sterling, soit plus que ce qu'il espérait. Depuis, il laisse ses conseillers artistiques s'occuper des enchères.

Baring enchérit toujours discrètement lors des ventes aux enchères. "Je ne le fais jamais en personne dans la salle. Je suis dans la salle mais sur mon téléphone, de sorte que personne ne peut voir que j'enchéris", dit-elle. De cette façon, elle peut voir "qui d'autre est là, qui enchérit, avoir une idée de la salle et de la vente". Elle peut également protéger son client et rester "à l'écart des ragots".

Baring insiste sur la nécessité de bien se renseigner. "Les marchands ont besoin de savoir que vous êtes sérieux, que vous ne faites pas n'importe quoi", dit-elle. En règle générale, elle estime qu'il ne faut "faire confiance à personne" sur le marché contemporain. Parfois, les marchands essaient de vous "couper l'herbe sous le pied" et de s'adresser directement au collectionneur. Ingram, dit-elle, les redirige toujours vers elle.

Pollen et Baring s'inquiètent toutes deux de la façon dont les conseillères en art sont parfois perçues - comme de jeunes arrivistes diplômées en arts, avec des Louboutin et de gros sacs, arpentant avec empressement les allées des foires d'art.

Selon Pollen, beaucoup de gens pensent que le conseil en art est "une profession facile et cool".

"Mais quelle formation ou quelles connaissances approfondies ont-ils (vos conseillers) ? "Il ne suffit pas d'être abonné à Artnet (la base de données des prix) et d'avoir un téléphone portable.

Beth Greenacre, une autre conseillère en art basée à Londres, a travaillé avec David Bowie pendant 16 ans, jusqu'à sa mort en 2016. J'ai beaucoup appris", dit-elle. "David était incroyable, passionné par tout. Je ne pense pas qu'il ait jamais dormi, il était toujours en train de collecter des informations."

Bowie collectionnait l'art moderne britannique d'après-guerre, notamment les œuvres de Peter Lanyon, Alan Davie et David Bomberg. Il se rendait en personne aux ventes aux enchères. Greenacre raconte que Bowie rendait visite à des artistes britanniques - dont Eduardo Paolozzi et John Bellany - dans leurs ateliers, et qu'il était ami avec Damien Hirst.

Bowie possédait une immense bibliothèque d'art à son domicile new-yorkais et dévorait les livres de façon omnivore. "Il regardait et regardait", dit Mme Greenacre, qui enchérissait régulièrement pour lui, de manière anonyme, lors de ventes aux enchères.

Après la mort de Bowie, elle a aidé à préparer une partie de sa collection d'œuvres d'art pour la vente chez Sotheby's à Londres.

L'un des lots les plus importants était le tableau "Head of Gerda Boehm" (1965) de Frank Auerbach, qui a été vendu pour près de 3,8 millions de livres sterling (4,7 millions de dollars). Autour d'un thé à la menthe dans un club privé réservé aux femmes dans le quartier londonien de Mayfair, M. Greenacre raconte les paroles mémorables de Bowie à propos du tableau : "Je veux ressembler à ce look".

Mme Greenacre explique qu'elle a été témoin de changements spectaculaires sur le marché de l'art depuis ses débuts, il y a 20 ans. À l'époque, c'était "incroyablement différent : des Blancs d'âge moyen dirigeaient tout depuis Cork Street" (un centre de galeries d'art près de Piccadilly, à Londres). Les choses évoluent. Certains artistes se passent tout simplement de galerie. Le modèle commercial change, ce qui se traduit par une baisse de la fréquentation des petites et moyennes galeries, évincées par les méga-galeries.

"Pourquoi tant de femmes travaillent-elles comme conseillères artistiques ? demande-je à Mme Greenacre. Elle marque un temps d'arrêt avant de répondre : "Nous écoutons : "Nous écoutons. Nous sommes douées pour les relations humaines. Nous collaborons. Nous creusons en profondeur. Nous sommes persévérants." Puis elle éclate de rire.

Dans une démarche qui a suscité beaucoup d'intérêt dans le monde de l'art, le méga-commerçant Larry Gagosian vient de créer un nouveau service de conseil à New York. Elle est dirigée par Laura Paulson, ancienne cadre de Christie's. Son mari, Andrew Fabricant, s'occupe quant à lui de la gestion de la collection. Son mari, Andrew Fabricant, supervise quant à lui les 17 espaces d'exposition de Gagosian.

Mais comment fonctionnera précisément Gagosian Art Advisory ? Les frontières sont-elles floues entre le rôle d'un conseiller artistique indépendant, qui n'est pas censé détenir d'actions, et celui d'un marchand d'art ou d'un galeriste, qui en détient souvent beaucoup ? Le marché de l'art est curieux de voir comment cela fonctionnera.

Schiff considère le marché de l'art comme "un écosystème très fragile - le bon, le mauvais et le laid - les maisons de vente aux enchères, les galeries, les musées, les artistes. Tout le monde doit s'unir pour que la magie opère". Mais "certaines machinations en coulisses sont tellement dégoûtantes", déclare-t-elle sans s'étendre sur le sujet. Elle essaie de protéger ses clients, "de leur servir un peu de tampon", en leur épargnant le "côté laid", le trafiquant d'argent.

Mme Schiff considère que son rôle consiste à "entrer dans la tête de mes clients, à les aider à trouver le meilleur de ce qu'ils aiment".

Son client le plus célèbre à ce jour était Leonardo DiCaprio. Elle ne travaille plus avec lui. "Il était un peu différent. Il est venu avec une collection", dit-elle. Mais elle ne tarit pas d'éloges à son égard. "Il a un œil formidable. Il était toujours le meilleur artiste dans la pièce. Il ne faisait que jouer. C'était un grand conteur. Il m'a appris le partenariat".

Au bout du fil depuis New York, Schiff semble presque frappé par les étoiles. J'ai adoré travailler avec Leo. Leo me manque", dit-elle plaintivement.

Si vous lisez ceci, M. DiCaprio, pourquoi ne pas reprendre contact ?

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com