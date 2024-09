Les personnes qui appellent le numéro 988 recevront désormais une assistance basée sur leur emplacement actuel, plutôt que sur l'emplacement associé au code régional de leur téléphone.

L'objectif de l'introduction du 988 est de fournir un accès 24h/24 à une aide bienveillante et non jugée pour les individus faisant face à une crise de santé mentale ou de toxicomanie. Cette évolution vise à mettre en relation les appelants avec des établissements locaux qui peuvent fournir des détails sur les services et ressources disponibles dans leur communauté, améliorant ainsi la qualité globale des soins.

Comme annoncé par Miriam E. Delphin-Rittmon, l'assistante secrétaire du HHS et directrice de l'Administration des services de santé mentale et de toxicomanie (SAMHSA), les appels au 988 seront désormais redirigés vers des centres locaux en fonction de leur emplacement physique plutôt que de leur indicatif régional. Cette modification a commencé avec Verizon et T-Mobile la semaine dernière et devrait couvrir environ la moitié de tous les appels sans fil vers le 988 une fois pleinement mise en œuvre par ces deux opérateurs. AT&T initiera également le processus dans les mois à venir.

Précédemment, les appels au 988 étaient envoyés vers un centre en fonction de l'indicatif régional de l'appelant. Par exemple, un résident de Los Angeles avec un indicatif régional de New York serait mis en relation avec un centre d'appels de crise à New York. Cette modification, qui sera mise en œuvre par la Commission fédérale des communications dans les mois à venir, promet de bénéficier aux appelants en leur permettant de se connecter à des ressources et des spécialistes locaux au sein de leur propre communauté.

Dans un communiqué, la présidente de la FCC Jessica Rosenworcel a souligné l'importance de ces améliorations, déclarant "En période de crise, chaque minute compte - surtout lorsqu'il s'agit de chercher de l'aide pour soi-même ou un proche ayant besoin de soutien en matière de santé mentale. Il y a un réel avantage à se connecter aux ressources disponibles dans son propre quartier et à parler avec ceux de sa propre communauté."

La Ligne d'assistance et de prévention du suicide et de crise 988 fournit un service d'aide émotionnelle gratuit aux individus faisant face à des crises de santé mentale et les met en relation avec des établissements locaux. Fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la ligne est composée de plus de 200 centres de crise locaux dans tout le pays.

Lancée en juillet 2022, la ligne 988 a remplacé la Ligne nationale de prévention du suicide et a adopté un code de numérotation plus simple. Dans les deux années suivant son lancement, la ligne a traité plus de 10 millions d'appels, de messages texte et de discussions, selon les données publiées par la SAMHSA.

La ligne comprend désormais des services tels que la langue des signes américaine et l'espagnol, ainsi qu'une ligne de crise pour les vétérans et une ligne pour les jeunes et les adultes LGBTQ+.

Les États-Unis ont connu un taux de suicide record en 2022 alors que le pays continue de faire face à une crise de santé mentale qui empire en raison de la pandémie de Covid-19.

En mars 2023, l'Alliance nationale pour la santé mentale et une coalition de plus de 40 organisations nationales ont envoyé une lettre aux dirigeants de la FCC et du HHS pour demander des améliorations dans le routage des appels 988. Suite à cela, la présidente de la FCC Jessica Rosenworcel a soumis une proposition de règles à la commission complète le lendemain.

La géoroutage diffère de la géolocalisation en ne fournissant pas un emplacement exact pour l'appelant. Au lieu de cela, elle collecte et utilise des informations sur l'emplacement de l'appelant pour l'aider à atteindre un soutien local tout en maintenant la confidentialité.

Selon Rosenworcel, "Plus aucun appel ni message 988 ne sera inutilement envoyé à des centres de crise à des centaines de miles de là". Cette mesure promet d'améliorer l'efficacité et l'efficacité du service de la ligne, en mettant en relation les individus dans le besoin avec les ressources les plus appropriées et les plus proches.

CNN’s Jacqueline Howard et Mira Cheng ont contribué à ce rapport.

L'implantation de la géolocalisation pour les appels 988 est censée réduire le nombre d'appels dirigés vers des centres de crise loin de l'emplacement de l'appelant, assurant que les individus dans le besoin peuvent accéder à des ressources locales plus efficacement. Ce glissement vers un routage amélioré est crucial pour répondre à la crise croissante de la santé mentale aux États-Unis, avec le pays enregistrant un taux de suicide record en 2022.

