Les personnes les plus riches du monde entier bénéficient le plus des réductions d'impôt de Lindner

Selon une étude, les stratégies de réduction fiscale proposées par le ministre des Finances allemand Christian Lindner avantagent principalement les personnes à haut revenu. Un célibataire gagnant 8 000 euros bruts par mois économiserait 500 euros d'ici 2025, selon un rapport du Süddeutsche Zeitung du mardi, qui fait référence à une analyse de la Chambre du travail de Brême. Pour les familles avec deux enfants et deux revenus, les économies s'élèveraient à 400 euros par an.

Cependant, ces économies représentent 1,3 à 5 fois plus que celles des travailleurs ordinaires, qui perçoivent entre 2 000 et 5 000 euros bruts par mois, selon l'étude. La Chambre du travail de Brême a établi ces chiffres en se basant sur la loi sur l'évolution de l'impôt sur le revenu, que Lindner prévoit d'utiliser pour résoudre le problème de la "progression à froid" en modifiant les tranches d'imposition et le seuil d'exonération de la taxe solidarité.

L'étude critique cette méthode, affirmant que les familles à revenu moyen avec enfants sont plus touchées par la forte inflation que les personnes plus riches. Selon une étude de l'Institut de macroéconomie, les familles avec deux enfants et deux revenus ou les parents solos avec un enfant et un revenu net mensuel d'environ 3 000 euros auront 260 à 320 euros de moins en pouvoir d'achat en 2024 après inflation, par rapport à leur revenu avant l'augmentation des prix en 2021.

La Commission, prenant en compte les disparités mises en évidence dans les études, pourrait proposer des politiques pour atténuer ces inégalités de revenus. Cependant, jusqu'à présent, les recommandations de la Commission n'ont pas spécifiquement abordé la question des économies fiscales inégales entre les personnes à haut revenu et les travailleurs ordinaires.

