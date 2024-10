Les personnes impliquées dans un grave accident Uber sont incapables de porter plainte en raison de leur implication dans une transaction Uber Eats.

John et Georgia McGinty se détendaient dans un Uber en mars 2022 lorsque leur chauffeur, ignorant un feu rouge, a percuté un autre véhicule, entraînant des lésions corporelles graves, du stress émotionnel et des pertes financières, selon les documents judiciaires.

Georgia a subi de multiples fractures sur tout le corps, y compris au niveau cervical, lombaire, de la colonne vertébrale et des côtes, ainsi que d'autres blessures nécessitant des interventions chirurgicales et des traitements. John, quant à lui, a dû faire face à une mobilité réduite au niveau du poignet gauche et à une fracture sternale.

Le couple a décidé de poursuivre Uber en justice, mais une cour supérieure a récemment rejeté leur demande de procès avec jury, affirmant qu'ils avaient précédemment accepté les conditions générales et particulières mises à jour d'Uber, qui incluent uneArbitrage obligatoire. Cela s'applique à la fois à l'application Uber et Uber Eats.

Les McGinty soutiennent que leur fille mineure a consenti aux conditions d'utilisation d'Uber Eats en cliquant sur le bouton requis confirmant son âge, mais la cour supérieure a jugé les conditions d'utilisation d'Uber valides et applicables. Ces conditions incluent également la disposition selon laquelle les litiges liés aux accidents de voiture ou aux blessures personnelles seront résolus par arbitrage, et non devant un tribunal.

En réponse, Uber a déclaré que Georgia McGinty avait accepté les conditions générales et particulières, y compris l'accord d'arbitrage, à plusieurs reprises, notamment en début d'année 2021, et a continué d'utiliser les services d'Uber après avoir accepté ces conditions.

Au cours des audiences, les McGinty n'ont pu que spéculer sur le fait que leur fille ait commandé de la nourriture indépendamment de l'aide de sa mère, selon un porte-parole d'Uber.

Les McGinty ont exprimé leur choc et leur déception face à la décision de la cour, affirmant que cela permet aux grandes corporations comme Uber d'échapper aux poursuites des consommateurs blessés simplement en raison d'un langage contractuel enfoui dans des accords d'utilisation volumineux non liés au service ayant causé les blessures des consommateurs.

Avant cette décision, une cour inférieure avait jugé la clause d'arbitrage d'Uber inefficace en raison d'une bannière présentant les conditions d'utilisation qui n'informait pas suffisamment et clairement le plaignant de son droit de renoncer à l'option de poursuivre son recours devant un tribunal. Toutefois, Uber a fait appel de la décision, et les juges ont finalement tranché en faveur de la société, jugeant ses conditions d'utilisation applicables.

Le conseil juridique des McGinty a déclaré qu'ils examinaient la décision et étaient susceptibles de saisir la Cour suprême du New Jersey.

Indignation publique concernant l'arbitrage

Ce cas est un autre exemple des complications causées par les entreprises qui imposent des accords d'arbitrage contraignants dans leurs conditions d'utilisation. En août, Disney a inversé sa position dans un différend concernant les conditions d'utilisation dans une action en justice pour décès injustifié intentée par le mari de la défunte, autorisant la poursuite à être instruite devant un tribunal.

Dans l'action en justice, Jeffrey Piccolo, le mari de la défunte, a affirmé que sa femme, Kanokporn Tangsuan, avait subi une réaction allergique fatale après avoir consommé un repas dans un restaurant du parc en 2023. Disney a tenté de rejeter l'action en justice en demandant au tribunal de transférer le différend vers l'arbitrage, évitant ainsi le processus de procès avec jury.

