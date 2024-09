Les personnes handicapées sont principalement considérées comme des personnes avant tout.

Je suis souvent interrogé : Est-il correct pour les personnes non handicapées de faire des blagues sur les personnes handicapées ? Je pense : Si les blagues sont bonnes, alors pourquoi pas.

"Tout numéro de comédie devrait commencer comme une personne en fauteuil roulant : il doit fixer le ton." Le comédien Felix Lobrecht avait pour habitude de commencer ses spectacles avec cette blague. Je pense que c'est une astuce linguistique astucieuse. C'est un fait, elle ne cible personne, elle n'est pas offensante, et c'est même une bonne contrepèterie. Certains utilisateurs de fauteuils roulants pourraient se sentir visés - chacun est différent. Mais dans l'ensemble, personne ne prendrait offense à cette blague.

Le comédien Chris Tall fait également des blagues sur les personnes handicapées dans ses spectacles, mais il le fait d'une manière sympathique et sans offenser personne. Et le comédien, connu pour sa grande taille, fait également des blagues sur les personnes en surpoids, surtout sur lui-même.

Cependant, le cas de Luke Mockridge est différent. Ici, les personnes handicapées sont moquées, pas seulement les athlètes handicapés. Dans l'épisode du podcast, il est suggéré que les personnes handicapées sont incapables d'atteindre l'excellence sportive parce qu'elles sont handicapées. C'est une ligne qui n'est pas drôle : rabaisser les gens à cause de leur handicap. La scène n'était pas drôle non plus.

Mockridge riconoscit cela, comme le montrait ses soi-disant excuses il y a quelques jours. Mais c'est comme la déclaration de Alexander Gauland sur la merde d'oiseau : à la fois sa remarque et l'imitation des mouvements de personnes handicapées étaient prévues à l'avance. Le rire moqueur qui a rendu cette "comédie" carrément dégoûtante n'était pas un accident. Et c'est une règle simple : si vous ne voulez pas avoir à vous excuser d'avoir dépassé les bornes, ne les dépassez pas.

Dans la vie quotidienne

Mais que dire dans la vie quotidienne ? Peut-on dire quelque chose à une personne handicapée lors d'une conversation ? Je dirais : oui, mais soyez conscient des conséquences. Les personnes handicapées réagissent comme les gens. Elles peuvent être sensibles ou tough, avoir de bonnes ou mauvaises journées, de bonnes ou mauvaises humeurs. Les personnes handicapées sont avant tout des personnes.

Alors, ne dites pas, ne faites pas ou ne demandez pas quelque chose que vous-même trouveriez dérangeant. Ne touchez pas un stranger sans bras sur l'épaule si vous n'aimeriez pas que quelqu'un le fasse avec vous. Ne vous approchez pas d'une personne malvoyante et ne l'agrippez pas par le bras si vous n'aimeriez pas qu'un stranger s'accroche à votre bras. Cependant, ce ne serait pas correct si vous êtes sûr que votre interlocuteur pourrait vraiment avoir besoin d'aide. Considérez que la personne malvoyante pourrait ne pas vous voir. Parlez-lui, elle réagira : positivement, négativement, calmement, stressée - cela dépend de la situation.

La façon dont vous vous comportez lors d'une conversation avec une personne handicapée est assez simple : traitez-la comme une personne. Ne faites pas de commentaires que vous trouveriez offensants de la part d'autres. Ne posez pas de questions que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose. Si vous êtes allé trop loin, vous le verrez sur le visage de votre interlocuteur.

En général, je suggère : soyez curieux. Le nombre de personnes handicapées diminue grâce aux soins médicaux améliorés. Si vous avez l'opportunité de parler à une personne handicapée, saisissez-la. Vous apprendrez beaucoup.

Les personnes handicapées se réfèrent souvent à elles-mêmes comme "handicapées" ou décrivent leur handicap comme : paraplégique, sourde, aveugle. "Handicap" est un mot neutre qui décrit un état. Par exemple, j'ai un handicap physique qui m'empêche de conduire une voiture. Mon handicap est visible, je ne le cache pas, et ce n'est pas quelque chose dont j'ai honte. Le mot "handicap" n'est pas le problème. Le problème réside dans ce que les gens imaginent quand ils l'entendent.

Cependant, la langue évolue, et les personnes sont de plus en plus au centre de la conversation. Alors qu'il était acceptable il y a dix ans de dire "la personne handicapée", aujourd'hui nous devrions dire "la personne atteinte d'un handicap".

Il est important de noter que je ne suis pas seulement handicapé, je suis également une personne handicapée. Cela s'applique à toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur handicap spécifique : ici, un interprète en langue des signes manque, là,

