- Les personnes expulsées reçoivent 1 000 euros d'indemnisation monétaire à leur départ.

À 6h56 le vendredi, un avion a décollé de Leipzig à destination de Kaboul. Ce premier vol de déportation depuis la prise de pouvoir des Talibans transportait 28 criminels afghans expulsés. Selon "Der Spiegel", citant des sources de sécurité, chacun des déportés a reçu 1 000 euros en tant que "cadeau d'adieu" avant de monter dans l'avion. Le gouvernement allemand aurait reportedly planifié cette action depuis des mois.

En Allemagne, ces individus avaient commis des crimes graves, certains ayant purgé des peines de prison. La question se pose donc de savoir pourquoi ces individus ont reçu de l'argent du gouvernement, surtout s'ils quittaient le pays de toute façon.

Financement du gouvernement fédéral pour les déportations

L'aide financière est suspectée de faire partie d'un programme dirigé par l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (BAMF) appelé "REAG/GARP". Les acronymes désignent le "Programme de réintégration et d'émigration pour les demandeurs d'asile en Allemagne" et le "Programme de rapatriement assisté par le gouvernement". Les deux programmes de financement visent à organiser et à soutenir les départs.

Le programme soutient principalement les individus qui se trouvent en Allemagne et souhaitent retourner dans leur pays d'origine. Il couvre des frais tels que le voyage jusqu'à l'aéroport. Selon "t-online", une somme unique de 1 000 euros par personne, ou un maximum de 4 000 euros par famille, est disponible. Il s'agit de ce que l'on appelle un "cadeau d'adieu" - une aide financière pour les empêcher d'arriver dans leur pays d'origine sans argent.

Vives critiques des politiques de la CDU

"Je trouve cela un signal très contestable", déclare la politique de la CDU Lena Düpont sur le canal "Welt". "Nous sapons ici l'état de droit". Si soutenir financièrement un retour volontaire dans son pays d'origine est raisonnable, cela ne s'applique pas aux criminels déportés.

Le "cadeau d'adieu" suscite également des controverses sur la plateforme X. "Inacceptable", déclare Christoph Ploß, CDU, avec colère, "Le gouvernement de la coalition semicolore a-t-il perdu la tête?" D'autres utilisateurs font référence à la situation juridique et accusent Ploß et d'autres critiques de populisme grossier.

Le sujet attise déjà un débat houleux. Il reste incertain si le gouvernement fédéral commentera davantage.

