- Les personnes de tout âge, y compris les enfants et les adultes, sont confrontées à des accidents mortels potentiels dus à des tracteurs.

Incident avec un Tracteur et une Remorque en Thuringe Près de la Frontière de Hesse aboutit à des Conséquences Gravissimes. Un groupe d'enfants et une femme de 45 ans ont subi des blessures graves dans un accident impliquant le véhicule. Selon les autorités, trois autres enfants et le conducteur de tracteur de 70 ans ont subi des blessures graves. Trois autres enfants ont subi des blessures légères.

Le tracteur, selon la police, traversait un chemin forestier raide et gravillonné près de Süнna, un village dans le district de Wartburg, lorsqu'il a perdu l'adhérence et s'est renversé. Il y avait neuf enfants âgés de 4 à 13 ans et une femme de 45 ans dans la remorque. La sortie était personnelle, décrite par la police comme un "voyage en famille". Aucun autre détail n'a été communiqué.

Les Secours ont été Envoyés

Un hélicoptère de sauvetage a transféré les blessés graves à l'hôpital, ont mentionné les autorités. Les blessés ont été transportés à des hôpitaux en Thuringe et en Hesse, a révélé un porte-parole de la police. Outre les pompiers et les services de secours, les secours ont également été appelés sur les lieux.

Actuellement, les autorités traitent l'incident comme un accident. Conformément aux procédures habituelles, une enquête sur des allégations de blessures physiques négligentes contre le conducteur a été ouverte.

Incident Gravissime lors d'un Voyage en Kremser en Mai

Ce n'est pas le premier incident grave en Thuringe cette année impliquant un tracteur. Le jeudi de l'Ascension en mai, 14 personnes ont été blessées dans un incident impliquant un wagon tiré par un tracteur (Kremser). Deux d'entre elles ont été gravement blessées.

Selon les dossiers de police à l'époque, la remorque s'est renversée lors d'un manœuvre de virage près du village de Deuna dans le district d'Eichsfeld. Une fois de plus, une enquête sur des allégations de blessures physiques négligentes contre le conducteur de tracteur a été ouverte.

Les autres véhicules sur le chemin forestier près de Süнna n'ont pas pu aider lors de l'incident du tracteur en raison du terrain raide et gravillonné. Après l'accident, plusieurs autres véhicules ont été nécessaires pour transporter les blessés vers divers hôpitaux.

