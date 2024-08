- Les personnes dans le coma peuvent être plus conscientes qu'on ne le pensait.

Suite à un traumatisme crânien grave, un individu peut se retrouver dans le coma en unité de soins intensifs. Les membres de la famille et les professionnels de la santé se posent souvent la question de savoir si le patient a repris connaissance. Pour en être sûr, ils peuvent demander au patient d'effectuer des actions comme bouger la main. Si la personne ne répond pas, certains en concluent que le patient est encore dans un coma si profond qu'il est inconscient de son environnement.

Cependant, des recherches suggèrent que cette hypothèse n'est pas toujours correcte. Il y a des cas d'individus qui ne montrent aucun signe externe de réponse, mais dont le cerveau présente une activité cognitive. Des études préliminaires menées dans différents centres de recherche ont découvert cette activité chez environ 15 à 20 % des sujets examinés. Une étude récente publiée dans la prestigieuse revue "New England Journal of Medicine" révèle un taux plus élevé d'environ 25 %.

Yelena Bodien, principale auteure du Centre de neurotechnologie et de réhabilitation de l'hôpital général de Massachusetts, explique : "Certains patients ayant subi de graves lésions cérébrales semblent ne pas répondre à leur environnement. Cependant, lorsque nous les examinons à l'aide de techniques avancées telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et l'électroencéphalographie (EEG), nous pouvons détecter des activités cérébrales qui suggèrent autre chose."

Des experts ont examiné des patients ayant subi des lésions cérébrales graves aux États-Unis et en Europe. Ces patients avaient subi des lésions cérébrales traumatiques dues à des accidents, des AVC ou avaient survécu à des arrêts cardiaques, généralement plusieurs mois auparavant. During the tests, their brains were scanned while they were given instructions, such as, "Visualisez l'ouverture et la fermeture de votre main." Ou ils étaient invités à imaginer jouer un sport.

Sur les 241 participants qui semblaient ne pas réagir extérieurement, 60 ont suivi intérieurement les instructions pendant plusieurs minutes. Ces individus étaient donc attentifs, comprenaient le langage et présentaient une mémoire à court terme, selon les auteurs.

Cette étude interdisciplinaire menée sur plusieurs années est importante, selon Julian Bösel, porte-parole de la Commission de médecine intensive neurologique de la Société allemande de neurologie (DGN). Le large échantillon de patients, la participation de six centres médicaux et l'observation plus systématique du phénomène font de cette étude une première. La recherche aborde plusieurs questions éthiques, notamment celle de savoir s'il faut continuer le traitement.

Les lésions cérébrales graves entraînent souvent une perte de conscience. Le coma est un état d'inconscience complète sans aucune réponse à la douleur. Si une personne ouvre occasionnellement les yeux, présente des phases de sommeil-éveil distinctes, mais ne montre aucun signe de réponse, le terme "état végétatif" (EV) ou "syndrome de vigilance non répondante" (SVNR) est utilisé. Ce terme est utilisé pour décrire un état avec une conscience minimale conservée, si des mouvements oculaires se produisent ou si des commandes simples sont suivies.

Les troubles de la conscience peuvent persister pendant des jours, des semaines, des mois ou même des années. "Des études comme celle-ci pourraient, dans certains cas, fournir des raisons d'examiner des patients supplémentaires par EEG et de les observer sur une plus longue période", déclare Bösel. Cela pourrait indiquer que certains patients devraient bénéficier de plus de temps en cas de doute.

Cependant, il n'est pas clair si des thérapies spéciales aideraient ces individus. Des efforts ont été déployés pour améliorer les choses à l'aide de thérapies comportementales, de médicaments ou d'autres méthodes, mais avec un succès limité ou inexistant. Une équipe de l'hôpital général de Massachusetts utilise également des interfaces cerveau-ordinateur modernes pour établir une connexion entre le cerveau de ces patients et les ordinateurs, leur permettant de communiquer.

Frank Erbguth, président de la Fondation allemande pour le cerveau, estime que cette nouvelle étude ne présente pas de nouvelles découvertes. "Que le phénomène existe est clair", dit-il. Cependant, les modèles électriques ou les régions actives du cerveau ne permettent pas de déterminer de manière définitive un niveau de conscience plus élevé. De telles activités peuvent également être observées dans l'IRMf ou l'EEG de patients anesthésiés.

Les deux experts conviennent sur la manière de traiter les patients qui ne répondent pas. "Les patients en soins intensifs et en centres de rééducation doivent toujours être traités comme s'ils étaient conscients de leur environnement", déclare Erbguth. Cela signifie leur parler et les traiter avec respect, ce qui est déjà le cas aujourd'hui."

Ainsi, quel est le nombre d'individus qui présentent des capacités cognitives mais pas de signes comportementaux ? Les auteurs de l'étude et les experts allemands conviennent que faire des déclarations définitives est difficile. Les tests de la nouvelle étude n'étaient pas standardisés et les patients étaient sélectionnés. "De plus, l'étude a combiné différentes causes de lésions cérébrales", déclare Erbguth.

Cependant, Bösel souligne que les pourcentages de ces études montrent que : "Nous devons être conscients que peut-être plus de patients atteints de troubles de la conscience que nous le pensons sont conscients de leur environnement." Selon lui, il est couramment pratiqué dans de nombreux endroits de parler au chevet de patients comateux comme s'ils n'étaient pas là. "Beaucoup de personnel soignant le font très efficacement en saluant le patient, en se présentant et en expliquant ce qu'ils font pour eux."

Tout le monde devrait en tenir compte, y compris les médecins lors de leurs rondes ou les visiteurs, et éviter de discuter de sujets dérangeants au chevet du patient. "Nous sommes au chevet du patient et nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans l'esprit du patient, et nous devons l'admettre honnêtement."

