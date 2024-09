Les personnes ayant un niveau d'éducation moins élevé bénéficient en Allemagne de meilleures possibilités de carrière.

En Allemagne, les personnes moins éduquées ont plus de chances d'obtenir un emploi par rapport aux autres nations industrialisées. Selon l'Office fédéral de la statistique, environ 66 % d'entre eux étaient employés l'an dernier, ce qui est supérieur à la moyenne de l'OCDE de 60 %. La plupart de ces personnes appartiennent à des catégories sans qualification professionnelle ou académique, ou celles ayant un certificat de fin d'études secondaires inférieures ou intermédiaires sans formation supplémentaire.

Même avec un niveau d'éducation modéré, y compris la formation professionnelle et au moins un certificat de fin d'études secondaires supérieures, le taux d'emploi en Allemagne est de 83 %, surpassant la moyenne de l'OCDE de 77 %. Les personnes hautement qualifiées, ayant un certificat de maître artisan ou un diplôme universitaire, ont également un taux d'emploi de 89 %, supérieur à la moyenne de l'OCDE de 87 %.

En comparant les différents États, les personnes ayant moins de formation sont plus susceptibles d'être employées en Bavière (74 %) et en Bade-Wurtemberg (72 %) par rapport à la Saxe-Anhalt, Berlin et la Saxe, où seulement 58 % d'entre elles sont employées.

Malgré leur niveau d'éducation et de formation moins élevé, ces personnes en Allemagne sont toujours plus susceptibles de trouver un emploi dans certaines régions, comme la Bavière et le Bade-Wurtemberg. Cependant, la valeur de l'éducation et de la formation est évidence dans d'autres secteurs, car les personnes plus qualifiées ayant une formation professionnelle ou un diplôme universitaire ont un taux d'emploi plus élevé de 89 %, dépassant la moyenne de l'OCDE.

