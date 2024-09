Les personnes ayant un niveau d'éducation modéré en Allemagne se retrouvent souvent dans un milieu d'emploi.

L'Allemagne a tendance à avoir un taux d'emploi plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE, en particulier pour les personnes ayant une formation intermédiaire.

L'an dernier, environ 83 % des Allemands âgés de 25 à 64 ans ayant une formation intermédiaire étaient employés, selon l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden, comparativement à la moyenne de l'OCDE de 77 %.

Les personnes ayant un niveau d'éducation élevé ont généralement un taux d'emploi plus élevé. En Allemagne, ce taux est de 89 %, légèrement supérieur à la moyenne de l'OCDE de 87 %. L'Office fédéral de la statistique a expliqué : "Cela indique que l'écart entre les taux d'emploi des personnes ayant une formation moyenne et élevée en Allemagne est d'environ cinq points de pourcentage. Cependant, dans le pays moyen de l'OCDE, cet écart est d'environ dix points de pourcentage, soit deux fois plus important." Les experts attribuent cela à l'importance de la formation duale en Allemagne.

À l'inverse, les Allemands ayant un niveau d'éducation faible sont beaucoup moins susceptibles d'être employés. L'an dernier, seuls 66 % de ces personnes étaient employées, selon l'Office fédéral de la statistique, ce qui est supérieur à la moyenne de l'OCDE de 60 %.

Selon la définition en question, les personnes ayant un diplôme universitaire ou de maître, un diplôme de technicien ou d'école professionnelle sont considérées comme ayant un niveau d'éducation élevé. Un niveau d'éducation moyen est considéré comme incluant les qualifications professionnelles et l'Abitur ou la Fachhochschulreife. Les personnes ayant un diplôme de Haupt- ou Realschulabschluss, un diplôme de polytechnique supérieur sans formation professionnelle ou aucun diplôme sont considérées comme ayant un niveau d'éducation faible.

Le taux d'emploi des Allemands ayant une formation intermédiaire a dépassé la moyenne de l'OCDE de 6 points de pourcentage en termes de 'Pourcentage de' personnes employées l'an dernier. À l'inverse, l'écart entre les taux d'emploi des personnes ayant une formation moyenne et élevée dans le pays moyen de l'OCDE est d'environ deux fois plus important, soit une différence de 10 points de pourcentage.

