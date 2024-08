- Les personnes âgées meurent dans les collisions

Un tragique accident sur une route fédérale dans le district de Kusel a entraîné la mort de deux personnes jeudi matin. Selon le quartier général de la police de Westpfalz, les défunts étaient tous deux âgés, respectivement de 87 et 81 ans. Selon les données actuelles, ils se rendaient de Medard à Odenbach lorsque, vers 10h15, pour des raisons inconnues, leur voiture a quitté la route.

Le véhicule a heurté un arbre et s'est renversé. À leur arrivée, les autorités ont découvert les deux passagers décédés sur les lieux. Un spécialiste a été appelé pour déterminer la cause probable de l'accident. La B420 a été fermée dans la zone touchée pendant près de trois heures pendant l'ensemble des opérations.

La voiture impliquée dans l'accident fatal était une berline se rendant de Medard à Odenbach. Despite the efforts of the responding emergency services, they were unable to revive the two elderly passengers who died as a result of the car accident.

Lire aussi: