- Les personnes âgées en Saxe sont de plus en plus pauvres - Les gauchistes demandent une solution

La gauche saxonne réclame une solution rapide au problème croissant de la pauvreté parmi les personnes âgées. La dirigeante du parti, Susanne Schaper, voit la solution dans la réforme des pensions. "Seule la pension légale peut résoudre le problème – mais pour cela, elle doit être étendue et rendue plus équitable", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande.

"Tous les travailleurs devraient contribuer au fonds de pension pour leur revenu entier, à la fois du travail et des marchés financiers – y compris les fonctionnaires, les travailleurs indépendants et les freelances comme les politiciens. De plus, les limites d'évaluation des contributions devraient être abolies, afin que les personnes ayant de hauts revenus contribuent à la communauté. 'Aucune pension ne devrait être inférieure à 1 200 euros nets par mois.'"

Schaper, une politique sociale expérimentée, a récemment demandé des chiffres sur la pauvreté parmi les personnes âgées au parlement d'État. Selon ces chiffres, le nombre de personnes en Saxe qui dépendent de la sécurité de base à l'âge avancé continue d'augmenter fortement. Au seul premier trimestre de cette année, près d'un millier de personnes ont été ajoutées à la liste, portant le total à 18 160. En 2003, le nombre était de 6 156, et en 2010, il a dépassé 10 000.

Schaper : La pauvreté ne devrait pas être la récompense d'une longue vie de travail

"La tendance à la pauvreté à l'âge avancé a été fortement à la hausse depuis au moins 20 ans. Les chiffres du premier trimestre ne laissent rien présager de bon, et je m'attends à voir de nouveaux pics – surtout avec les fortes augmentations des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et de la mobilité", a argumenté Schaper.

La pauvreté ne devrait pas être la récompense d'une longue vie de travail. "Surtout dans l'est, nous avons besoin d'un système de pension légale fiable, car moins de personnes ici reçoivent une pension d'entreprise ou une pension. De plus, peu de gens possèdent une propriété qu'ils peuvent occuper ou louer pour au moins partly compenser leur faible pension."

Officiellement, les statistiques font référence au 'risque de pauvreté' plutôt qu'à la pauvreté. Le seuil de risque est un revenu inférieur à 60 % du revenu médian. L'année dernière, le seuil pour les personnes seules était de 15 715 euros par an, et pour une famille avec deux enfants de moins de 14 ans, il était de 33 002 euros. Cela inclut

